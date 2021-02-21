Трассу А-310 Челябинск – Троицк закрыли из-за бурана

Закрыто движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге А-310 (Троицкий тракт), на участке от поселка Карабалык до города Костанай в Костанайской области.

Причина ограничения движения – ухудшение погодных условий (усиление ветра, верховая и низовая метель, буран).

Водителям необходимо учитывать данную информацию. По возможности лучше отказаться от поездки.

О нештатных ситуациях на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор "Южный Урал" 8 (351)266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Trassu-A-310-Chelyabinsk--Troitsk-zakryli-iz-za-burana_134490.html