В Челябинской области продлили ограничение движения из-за метели

В Челябинской области остаются закрыты 17 дорог – ограничение движения продлено до шести часов вечера среды, 24 февраля.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, метелью, сильным ветром, резким понижением температуры, введено временное ограничение движения для ВСЕХ транспортных средств на автодорогах области. Закрыты следующие трассы:
• Октябрьское – Крутоярский – Петровский (км 0 – 53)
• Троицк – Октябрьское Октябрьского МР (км 0 – 90)
• Коелга – а/д М-36 – Челябинск – Троицк (км 0 – 28)
• Объездная а/д вокруг Магнитогорска (км 0 – 104)
• Троицк – Степное Пластовского МР (км 0 – 76)
• Варна – Александрова – граница с Казахстаном (км 0 – 93)
• Нагайбакский – Фершампенуаз (км 0 – 35)
• Кизильское – Богдановское (км 0 – 38)
• Обручевка – Субутак (км 0 – 62)
• Карталы – Снежный (км 0 – 41)
• Южноуральск – Магнитогорск (км 0 – 201)
• Верхнеуральск – Петропавловский (км 0 – 66)
• Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск (км 44 – 216)
• Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (км 103 – 209)
• Кизильское – Бреды – Мариинский – граница с Казахстаном (км 0 – 176)
• Бреды – Синий Шихан (км 0 – 52)
• Магнитогорск – Кизильское – Сибай (км 40 – 83).
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-prodlili-ogranichenie-dvizheniya-iz-za-meteli_134509.html