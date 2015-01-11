Ученые ЮУрГУ создали ферментированный сок и функциональный хлеб для лечения анемии

На Южном Урале 20 февраля состоялся первый отборочный тур Международного фестиваля народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество». В этом году он посвящен 95-летию уральского композитора Ивана Шутова и проводится в рамках региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщает Дом дружбы народов Челябинской области. В 2021 году фестиваль стартовал в видеоформате. В первом туре приняли участие творческие коллективы из девяти территорий Челябинской области: Челябинска, Троицка, Копейска, Южноуральска, Коркино, Троицкого, Сосновского, Красноармейского, Пластовского районов. Свое творчество продемонстрировали 10 хоровых коллективов, 10 вокальных ансамблей и шесть солистов, они исполнили народные и патриотические песни, а также (по условия конкурса) произведения Ивана Шутова. Участники выбрали песни «У околицы», «Родной Урал», «Играй, гармонь», «Сторонка, милая сторонка» и другие, показав хороший исполнительский уровень.Оценивало участников профессиональное жюри в составе профессора кафедры народного хорового пения Челябинского государственного института культуры, заслуженного работника культуры Российской Федерации Лиры Шутовой (председатель), директора Дома дружбы народов Челябинской области Юлии Лапидус, доцента кафедры народного хорового пения ЧГИК, лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Оксаны Перервы.Звания лауреатов первой степени Международного фестиваля народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество» получили:1. Народный коллектив Вокальный ансамбль «Любава», руководитель Исаков Сергей Николаевич, заслуженный работник Республики Казахстан, Сосновский район, МБУК МСКО Кременкульский ДК.2. Образцовый коллектив ансамбль народной песни «Родничок», руководитель Рыбина Анна Владимировна, концертмейстер Садовский Николай Борисович, г. Южноуральск, МАУДО «ДШИ».3. Народный коллектив хор русской песни «Сударушка», руководитель Петренко Оксана Николаевна, г. Коркино, МБУ ДК «Горняк».4. Хор русской и казачьей песни «СПОЛОХ», хормейстер Бородулин Сергей Иванович, концертмейстер Денис Ибатов, Красноармейский муниципальный район, с.Миасское, МУ «Дом культуры».5. Хор русской песни ДК «Прометей», с. Демарино, хормейстер Лучшев Сергей Михайлович, аккомпаниатор Малков Дмитрий Александрович, Управление культуры, спорта и молодёжной политики Пластовского муниципального района МКУК МЦКС.6. Народный коллектив ансамбль современной народной песни «Родник», руководитель Гаврилов Михаил Алексеевич, МБУ «Центр досуга г.Троицка». 7. Кучукбаева Светлана г. Троицк МБУ ЦКР «Энергетик».Лауреатами второй степени стали:1. Народный коллектив вокальный ансамбль «Коктейль», руководитель Игина Татьяна Владимировна, г. Коркино, МБУ ДК «Горняк».2. Народный коллектив фольклорный ансамбль «Праздник», хормейстер Шафикова Анна Игоревна, Красноармейский район, МКУ «Бродокалмакский сельский Дом культуры».3. Народный коллектив хор русской песни радиозавода «Полет», руководитель Теплякова Надежда Ивановна, концертмейстер Ибатов Денис Галимьянович, г. Челябинск.4. Хор русской и казачьей песни «У околицы», руководитель Малков Дмитрий Александрович, хормейстер Тимошевская Наталья Владимировна, г. Копейск, ДК Кирова.Званием лауреатов третьей степени отмечены:1. Народный коллектив ансамбль немецкой музыки «Эдельвейс», руководитель Меньшенина Роза Альвисовна, г. Коркино, МБУ ДК «Горняк». 2. Ансамбль народной песни «Млада», руководитель Теплякова Надежда Ивановна, г. Челябинск, ГБО ВО ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского.3. Ганников Глеб, г. Коркино МКУ «Дом культуры Первомайского городского поселения».4. Риде Ева, преподаватель Бутакова Роза Шагалеевна, г. Коркино, МБУДО «Коркинская ДШИ».Дипломом лауреата награжден Благотворительный фонд «Рожденная побеждать», руководитель коллектива Наталья Гернер, г. Челябинск.Лучшие номера можно увидеть на сайте ddnchel.ru.Следующий отборочный тур Международного фестиваля народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество» состоится уже 15 марта и пройдет в видеоформате.[gallery] Подробнее
Полезные и функциональные продукты питания, укрепляющие здоровье человека, создали ученые ЮУрГУ совместно с египетскими коллегами. Хлеб и напитки, богатые железом и белком, помогают бороться с анемией, а другие минералы, которые они содержат, укрепляют иммунную систему. Статьи о создании и пользе функциональных продуктов питания опубликованы в журналах «Journal of Food Processing and Preservation» (Q2) и «Plants» (Q1).Еду и напитки для оздоровления и насыщения изготавливает международная команда ученых под руководством профессора Южно-Уральского государственного университета Собхи Ахмеда Азаба Аль-Сухайми. Функциональные продукты питания уже перестали быть редкостью, однако в России это направление биотехнологии не развито широко. Несмотря на это, исследователи кафедре «Технология и организация общественного питания» продолжают работу по созданию и внедрению полезных продуктов на продовольственный рынок с целью переключить привычки потребителей на здоровую пищу от фастфуда и нездоровой еды.Последние разработки ученых направлены на борьбу с анемией и недоеданием. Эти болезненные состояния распространены в современном мире, и избавиться от них можно, выпив, например, функциональные напитки. Под руководством профессора Аль-Сухайми группа исследователей создала и протестировала функциональный ферментированный свекольный сок из свеклы для лечения и защиты от анемии.Сок – смесь свекольного экстракта, молока и бактериальных штаммов – пробиотиков. Подобным способом ферментированный напиток еще не создавали, и в этом инновационность проекта. От других функциональных свекольных напитков разработку ученых ЮУрГУ и Александрийского университета (Египет) отличает кисловатый вкус, напоминающий кефир.«Нужно помнить, что мы создаем не лекарство, а естественный функциональный пищевой продукт. Тем не менее, такой сок может восполнить нехватку железа, цинка, марганца и кальция в организме. В одной порции напитка будет содержаться норма минералов. Содержание углеводов в нем низкое. Ферментированный сок не только поможет победить анемию, но и нормализует пищеварение благодаря содержанию пробиотиков», — рассказал профессор кафедры «Технология и организация общественного питания» ИСТиС ЮУрГУ Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми.Другая разработка команды исследователей ЮУрГУ сотрудничестве с Городом научных исследований в Александрии (Египет) – хлеб из киноа. Муку из этой псевдозерновой культуры добавили к пшеничной муке. Опытным путем ученые выяснили, что при соотношении до 30% готовое хлебобулочное изделие сохраняет полезные свойства киноа. В таком количестве (30%) культуру ранее не использовали для выпечки хлеба.По оценкам ученых, содержание аминокислот в хлебе выросло в три раза, железа – в четыре раза, также стало больше витаминов и минералов. Триста граммов такого хлеба в день позволят человеку восполнить норму всех содержащихся в изделии полезных веществ, сто граммов гарантируют такой же результат в сочетании с другими «богатыми» продуктами – мясом, яйцами.«В первую очередь, в этом исследовании мы ориентировались на потребности беременных женщин и детей, которые часто страдают от анемии и недоедания. Предложенный нами хлеб поможет им справиться с этими проблемами. Кроме того, несмотря на добавление киноа, цена хлеба будет приемлемой, а значит, даже люди с невысоким доходом смогут его приобрести», – прокомментировал профессор Аль-Сухайми.На базе Южно-Уральского государственного университета в сотрудничестве с Александрийским университетом и Городом научных исследований в Александрии проводился промышленный анализ этих инновационных продуктов. Ученые не исключают, что теперь их ферментированный свекольный сок и хлеб из киноа появятся на прилавках продуктовых магазинов. Профессор Аль-Сухайми отметил готовность к сотрудничеству с российскими предприятиями.Исследования полезных свойств киноа и свекольного экстракта на этом не закончатся. Команда исследователей работает над созданием других инновационных продуктов питания из тех же ингредиентов.Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).