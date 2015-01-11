2021-02-24YEKT08:00:00 | Губерния Ученые ЮУрГУ создали ферментированный сок и функциональный хлеб для лечения анемии Полезные и функциональные продукты питания, укрепляющие здоровье человека, создали ученые ЮУрГУ совместно с египетскими коллегами. Хлеб и напитки, богатые железом и белком, помогают бороться с анемией, а другие минералы, которые они содержат, укрепляют иммунную систему. Статьи о создании и пользе функциональных продуктов питания опубликованы в журналах «Journal of Food Processing and Preservation» (Q2) и «Plants» (Q1).Еду и напитки для оздоровления и насыщения изготавливает международная команда ученых под руководством профессора Южно-Уральского государственного университета Собхи Ахмеда Азаба Аль-Сухайми. Функциональные продукты питания уже перестали быть редкостью, однако в России это направление биотехнологии не развито широко. Несмотря на это, исследователи кафедре «Технология и организация общественного питания» продолжают работу по созданию и внедрению полезных продуктов на продовольственный рынок с целью переключить привычки потребителей на здоровую пищу от фастфуда и нездоровой еды.Последние разработки ученых направлены на борьбу с анемией и недоеданием. Эти болезненные состояния распространены в современном мире, и избавиться от них можно, выпив, например, функциональные напитки. Под руководством профессора Аль-Сухайми группа исследователей создала и протестировала функциональный ферментированный свекольный сок из свеклы для лечения и защиты от анемии.Сок – смесь свекольного экстракта, молока и бактериальных штаммов – пробиотиков. Подобным способом ферментированный напиток еще не создавали, и в этом инновационность проекта. От других функциональных свекольных напитков разработку ученых ЮУрГУ и Александрийского университета (Египет) отличает кисловатый вкус, напоминающий кефир.«Нужно помнить, что мы создаем не лекарство, а естественный функциональный пищевой продукт. Тем не менее, такой сок может восполнить нехватку железа, цинка, марганца и кальция в организме. В одной порции напитка будет содержаться норма минералов. Содержание углеводов в нем низкое. Ферментированный сок не только поможет победить анемию, но и нормализует пищеварение благодаря содержанию пробиотиков», — рассказал профессор кафедры «Технология и организация общественного питания» ИСТиС ЮУрГУ Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми.Другая разработка команды исследователей ЮУрГУ сотрудничестве с Городом научных исследований в Александрии (Египет) – хлеб из киноа. Муку из этой псевдозерновой культуры добавили к пшеничной муке. Опытным путем ученые выяснили, что при соотношении до 30% готовое хлебобулочное изделие сохраняет полезные свойства киноа. В таком количестве (30%) культуру ранее не использовали для выпечки хлеба.По оценкам ученых, содержание аминокислот в хлебе выросло в три раза, железа – в четыре раза, также стало больше витаминов и минералов. Триста граммов такого хлеба в день позволят человеку восполнить норму всех содержащихся в изделии полезных веществ, сто граммов гарантируют такой же результат в сочетании с другими «богатыми» продуктами – мясом, яйцами.«В первую очередь, в этом исследовании мы ориентировались на потребности беременных женщин и детей, которые часто страдают от анемии и недоедания. Предложенный нами хлеб поможет им справиться с этими проблемами. Кроме того, несмотря на добавление киноа, цена хлеба будет приемлемой, а значит, даже люди с невысоким доходом смогут его приобрести», – прокомментировал профессор Аль-Сухайми.На базе Южно-Уральского государственного университета в сотрудничестве с Александрийским университетом и Городом научных исследований в Александрии проводился промышленный анализ этих инновационных продуктов. Ученые не исключают, что теперь их ферментированный свекольный сок и хлеб из киноа появятся на прилавках продуктовых магазинов. Профессор Аль-Сухайми отметил готовность к сотрудничеству с российскими предприятиями.Исследования полезных свойств киноа и свекольного экстракта на этом не закончатся. Команда исследователей работает над созданием других инновационных продуктов питания из тех же ингредиентов.Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). AzAzA 2021-02-24YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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