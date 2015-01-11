Компания «Россети Урал» для ликвидации последствий непогоды стягивает в Челябинскую область дополнительные силы и средства

Специалисты филиала «Россети Урал»-«Челябэнерго» продолжают работу в особом режиме и ликвидируют последствия непогоды на энергообъектах компании в Челябинской области, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».За ночь группировка сил и средств была значительно увеличена. В круглосуточном режиме последствия непогоды ликвидировали 83 аварийно-восстановительные бригады в составе 276 человек, оснащенных 95 единицами спецтехники.В Челябинскую область на помощь выдвинуты группировки филиала «Сверловэнерго», «Пермэнерго» и дочерней компании - «Россети Урал»-«Екатеринбург» с дополнительной спецтехникой, резервными источниками электроснабжения, необходимыми материалами. Также на помощь энергетикам челябинского филиала «Россети Урал» прибудут энергетики Южно-Уральского подразделения «Россети ФСК ЕЭС». Всего дополнительно на Южный Урал прибудет еще 75 человек.Стоит отдельно отметить, что ликвидация последний стихии значительно затрудняется продолжающейся непогодой - шквалистым ветром до 25 м/с, метелью и введенными ограничениями из-за снежных заносов по передвижению транспорта на региональных трассах.На 9:00 уральского времени ремонтные работы продолжаются на электросетевых объектах, обеспечивающих электроснабжение 126 населенных пунктов Челябинской области. Они расположены большей частью в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.Специалисты компании «Россети Урал» прикладывают все усилия, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия непогоды и восстановить нормальную схему электроснабжения жителей Южного Урала.