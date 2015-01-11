В Озерске ко Дню защитника Отечества прошел праздничный концерт

Гостей вечера ждала разнообразная программа с участием солистов и коллективов культурно-досугового центра. В начале программы прозвучало видеопоздравление депутата Государственной Думы РФ Владимира Бурматова.
Концерт стал своего рода признанием в любви и данью уважения защитникам нашей Родины: и ветеранам, и тем, кто несет службу по защите родной страны в наши дни.
Участниками программы было подготовлено множество запоминающихся, ярких и красочных номеров. На сцену Дворца культуры выходили вокалисты Катерина Андреева, Роман Киприянов, Антон Комиссаров, Евгений Задоя, ансамбли «Альянс», «Аюшка» и «Дискаер», хореографические коллективы «Сорока», «Родничок», «Зарево», «Купава», «Шанс», «Русский стиль», хор «Гармония», коллектив эстрадной песни «Шоу-класс». Вели праздничную программу Евгения Плыгина и Игорь Ковалев.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа