На Южном Урале продолжают устранять цифровое неравенство между городским и сельским населением

На Южном Урале 20 февраля состоялся первый отборочный тур Международного фестиваля народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество». В этом году он посвящен 95-летию уральского композитора Ивана Шутова и проводится в рамках региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщает Дом дружбы народов Челябинской области. В 2021 году фестиваль стартовал в видеоформате. В первом туре приняли участие творческие коллективы из девяти территорий Челябинской области: Челябинска, Троицка, Копейска, Южноуральска, Коркино, Троицкого, Сосновского, Красноармейского, Пластовского районов. Свое творчество продемонстрировали 10 хоровых коллективов, 10 вокальных ансамблей и шесть солистов, они исполнили народные и патриотические песни, а также (по условия конкурса) произведения Ивана Шутова. Участники выбрали песни «У околицы», «Родной Урал», «Играй, гармонь», «Сторонка, милая сторонка» и другие, показав хороший исполнительский уровень.Оценивало участников профессиональное жюри в составе профессора кафедры народного хорового пения Челябинского государственного института культуры, заслуженного работника культуры Российской Федерации Лиры Шутовой (председатель), директора Дома дружбы народов Челябинской области Юлии Лапидус, доцента кафедры народного хорового пения ЧГИК, лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Оксаны Перервы.Звания лауреатов первой степени Международного фестиваля народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество» получили:1. Народный коллектив Вокальный ансамбль «Любава», руководитель Исаков Сергей Николаевич, заслуженный работник Республики Казахстан, Сосновский район, МБУК МСКО Кременкульский ДК.2. Образцовый коллектив ансамбль народной песни «Родничок», руководитель Рыбина Анна Владимировна, концертмейстер Садовский Николай Борисович, г. Южноуральск, МАУДО «ДШИ».3. Народный коллектив хор русской песни «Сударушка», руководитель Петренко Оксана Николаевна, г. Коркино, МБУ ДК «Горняк».4. Хор русской и казачьей песни «СПОЛОХ», хормейстер Бородулин Сергей Иванович, концертмейстер Денис Ибатов, Красноармейский муниципальный район, с.Миасское, МУ «Дом культуры».5. Хор русской песни ДК «Прометей», с. Демарино, хормейстер Лучшев Сергей Михайлович, аккомпаниатор Малков Дмитрий Александрович, Управление культуры, спорта и молодёжной политики Пластовского муниципального района МКУК МЦКС.6. Народный коллектив ансамбль современной народной песни «Родник», руководитель Гаврилов Михаил Алексеевич, МБУ «Центр досуга г.Троицка». 7. Кучукбаева Светлана г. Троицк МБУ ЦКР «Энергетик».Лауреатами второй степени стали:1. Народный коллектив вокальный ансамбль «Коктейль», руководитель Игина Татьяна Владимировна, г. Коркино, МБУ ДК «Горняк».2. Народный коллектив фольклорный ансамбль «Праздник», хормейстер Шафикова Анна Игоревна, Красноармейский район, МКУ «Бродокалмакский сельский Дом культуры».3. Народный коллектив хор русской песни радиозавода «Полет», руководитель Теплякова Надежда Ивановна, концертмейстер Ибатов Денис Галимьянович, г. Челябинск.4. Хор русской и казачьей песни «У околицы», руководитель Малков Дмитрий Александрович, хормейстер Тимошевская Наталья Владимировна, г. Копейск, ДК Кирова.Званием лауреатов третьей степени отмечены:1. Народный коллектив ансамбль немецкой музыки «Эдельвейс», руководитель Меньшенина Роза Альвисовна, г. Коркино, МБУ ДК «Горняк». 2. Ансамбль народной песни «Млада», руководитель Теплякова Надежда Ивановна, г. Челябинск, ГБО ВО ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского.3. Ганников Глеб, г. Коркино МКУ «Дом культуры Первомайского городского поселения».4. Риде Ева, преподаватель Бутакова Роза Шагалеевна, г. Коркино, МБУДО «Коркинская ДШИ».Дипломом лауреата награжден Благотворительный фонд «Рожденная побеждать», руководитель коллектива Наталья Гернер, г. Челябинск.Лучшие номера можно увидеть на сайте ddnchel.ru.Следующий отборочный тур Международного фестиваля народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество» состоится уже 15 марта и пройдет в видеоформате.[gallery] Подробнее
В Челябинской области мобильную телефонную связь, по данным статистики, имеют 98% домохозяйств, а доступ к Интернету — 85,5% населения региона. Региональные власти стремятся обеспечить доступной и качественной связью всех южноуральцев, в том числе проживающих в самых малонаселенных деревнях. О том, как постепенно устраняют цифровое неравенство между городским и сельским населением, рассказал на Форуме муниципальных образований «Гармоничное развитие и экономическая устойчивость сельских территорий» исполняющий обязанности министра информационных технологий, связи и цифрового развития области Василий Кокорюкин, сообщает региональный минсельхоз.Указом Президента России № 474 предусматривается доведение доли домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, до 97% к 2030 году. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу покрыть информационно-телекоммуникационной инфраструктурой всю территорию региона. Регион уже достиг хорошего уровня обеспеченности своих жителей Интернетом и мобильной связью. Процент проникновения Интернета в сельской местности сравнялся с городской благодаря реализации федеральных и региональных проектов.«По доле линий фиксированного доступа на 100 человек регион занимает первое место в Уральском федеральном округе и 7-е место по России, — отмечает Василий Кокорюкин. — Из каждых ста человек в Челябинской области 27 являются абонентами интернет-провайдеров. 92 процента территории области покрыто сетями мобильной связи. Только в 2020 году операторами связи построено 4265 базовых станций, в том числе 1532 станции (36%) стандарта 4G (LTE)».Вместе с тем проблемы с обеспеченности связью и доступом в Интернет остаются. В Челябинской области насчитывается 265 населенных пунктов, где нет ни мобильной телефонной связи, ни Интернета, а есть лишь таксофон — проводной телефон-автомат. Как правило, это расположенные вдалеке от районных центров деревни и поселки, в которых живут в общей сложности 27 тысяч человек. И хотя это всего 0,8% от общей численности населения региона, они на себе ощущают существующее пока цифровое неравенство.Проблемными в плане обеспеченности связью считаются также населенные пункты, где живут менее 1000 человек. Все они расположены в сельской местности. Всего таких населенных пунктов 1093, общая численность населения в них — 280 тысяч человек, из них лишь 69 тысяч (547 пунктов) имеют доступ в Интернет.Главная причина, из-за которой, по мнению специалистов, в сельской глубинке не развивается инфраструктура связи, — отсутствие экономической заинтересованности операторов связи. Там, где количество потенциальных абонентов не позволит окупить затраты на строительство объектов связи, провайдерам работать невыгодно. Чтобы сподвигнуть операторов связи дать жителям отдаленных деревень возможность пользоваться этим благом цивилизации, с 2018 года правительство Челябинской области субсидирует операторам связи до 90 процентов капитальных затрат на создание и модернизацию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Ежегодно на эти цели выделяется 15 млн рублей.Так, в 2020 году область возместила затраты на развитие сетей связи в 30 сельских населенных пунктах Южного Урала. За последние три года за счет использования субсидий качественную связь с доступом в Интернет получили 30,5 тыс. жителей 57 малых населенных пунктов. Как напомнил Василий Кокорюкин, на сайте областного мининформа можно посмотреть, входят ли определенные деревня, поселок или село в перечень населенных пунктов, нуждающихся в улучшении качества сотовой связи и доступе к сети Интернет, которые могут быть выбраны оператором связи для строительства и модернизации сетей связи. Этот перечень размещен в разделе «Субсидия-2021».Развитие сетей широкополосного доступа в Интернет в сельских населенных пунктах Челябинской области осуществляется также в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Устранение цифрового неравенства». По первому проекту в 2019 и 2020 годах к Интернету подключено 669 социально значимых объектов, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, сельские администрации. В 2021 году в плане на подключение еще 736 объектов. В региональном мининформе рассчитывают, что узлы связи, создаваемые исполнителем госконтракта (компания «ЭР-Телеком Холдинг»), будут использоваться также для подключения к сети Интернет населения, юридических лиц, предоставляться на коммерческой основе операторам связи.
Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области