2021-02-24YEKT10:00:00 | Губерния На Южном Урале продолжают устранять цифровое неравенство между городским и сельским населением Алексей Текслер поставил задачу покрыть информационно-телекоммуникационной инфраструктурой всю территорию региона. Регион уже достиг хорошего уровня обеспеченности своих жителей Интернетом и мобильной связью. Процент проникновения Интернета в сельской местности сравнялся с городской благодаря реализации федеральных и региональных проектов.«По доле линий фиксированного доступа на 100 человек регион занимает первое место в Уральском федеральном округе и 7-е место по России, — отмечает Василий Кокорюкин. — Из каждых ста человек в Челябинской области 27 являются абонентами интернет-провайдеров. 92 процента территории области покрыто сетями мобильной связи. Только в 2020 году операторами связи построено 4265 базовых станций, в том числе 1532 станции (36%) стандарта 4G (LTE)».Вместе с тем проблемы с обеспеченности связью и доступом в Интернет остаются. В Челябинской области насчитывается 265 населенных пунктов, где нет ни мобильной телефонной связи, ни Интернета, а есть лишь таксофон — проводной телефон-автомат. Как правило, это расположенные вдалеке от районных центров деревни и поселки, в которых живут в общей сложности 27 тысяч человек. И хотя это всего 0,8% от общей численности населения региона, они на себе ощущают существующее пока цифровое неравенство.Проблемными в плане обеспеченности связью считаются также населенные пункты, где живут менее 1000 человек. Все они расположены в сельской местности. Всего таких населенных пунктов 1093, общая численность населения в них — 280 тысяч человек, из них лишь 69 тысяч (547 пунктов) имеют доступ в Интернет.Главная причина, из-за которой, по мнению специалистов, в сельской глубинке не развивается инфраструктура связи, — отсутствие экономической заинтересованности операторов связи. Там, где количество потенциальных абонентов не позволит окупить затраты на строительство объектов связи, провайдерам работать невыгодно. Чтобы сподвигнуть операторов связи дать жителям отдаленных деревень возможность пользоваться этим благом цивилизации, с 2018 года правительство Челябинской области субсидирует операторам связи до 90 процентов капитальных затрат на создание и модернизацию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Ежегодно на эти цели выделяется 15 млн рублей.Так, в 2020 году область возместила затраты на развитие сетей связи в 30 сельских населенных пунктах Южного Урала. За последние три года за счет использования субсидий качественную связь с доступом в Интернет получили 30,5 тыс. жителей 57 малых населенных пунктов. Как напомнил Василий Кокорюкин, на сайте областного мининформа можно посмотреть, входят ли определенные деревня, поселок или село в перечень населенных пунктов, нуждающихся в улучшении качества сотовой связи и доступе к сети Интернет, которые могут быть выбраны оператором связи для строительства и модернизации сетей связи. Этот перечень размещен в разделе «







В Челябинской области мобильную телефонную связь, по данным статистики, имеют 98% домохозяйств, а доступ к Интернету — 85,5% населения региона. Региональные власти стремятся обеспечить доступной и качественной связью всех южноуральцев, в том числе проживающих в самых малонаселенных деревнях. О том, как постепенно устраняют цифровое неравенство между городским и сельским населением, рассказал на Форуме муниципальных образований «Гармоничное развитие и экономическая устойчивость сельских территорий» исполняющий обязанности министра информационных технологий, связи и цифрового развития области Василий Кокорюкин, сообщает региональный минсельхоз.Указом Президента России № 474 предусматривается доведение доли домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, до 97% к 2030 году. Губернатор Челябинской областипоставил задачу покрыть информационно-телекоммуникационной инфраструктурой всю территорию региона. Регион уже достиг хорошего уровня обеспеченности своих жителей Интернетом и мобильной связью. Процент проникновения Интернета в сельской местности сравнялся с городской благодаря реализации федеральных и региональных проектов.«По доле линий фиксированного доступа на 100 человек регион занимает первое место в Уральском федеральном округе и 7-е место по России, — отмечает. — Из каждых ста человек в Челябинской области 27 являются абонентами интернет-провайдеров. 92 процента территории области покрыто сетями мобильной связи. Только в 2020 году операторами связи построено 4265 базовых станций, в том числе 1532 станции (36%) стандарта 4G (LTE)».Вместе с тем проблемы с обеспеченности связью и доступом в Интернет остаются. В Челябинской области насчитывается 265 населенных пунктов, где нет ни мобильной телефонной связи, ни Интернета, а есть лишь таксофон — проводной телефон-автомат. Как правило, это расположенные вдалеке от районных центров деревни и поселки, в которых живут в общей сложности 27 тысяч человек. И хотя это всего 0,8% от общей численности населения региона, они на себе ощущают существующее пока цифровое неравенство.Проблемными в плане обеспеченности связью считаются также населенные пункты, где живут менее 1000 человек. Все они расположены в сельской местности. Всего таких населенных пунктов 1093, общая численность населения в них — 280 тысяч человек, из них лишь 69 тысяч (547 пунктов) имеют доступ в Интернет.Главная причина, из-за которой, по мнению специалистов, в сельской глубинке не развивается инфраструктура связи, — отсутствие экономической заинтересованности операторов связи. Там, где количество потенциальных абонентов не позволит окупить затраты на строительство объектов связи, провайдерам работать невыгодно. Чтобы сподвигнуть операторов связи дать жителям отдаленных деревень возможность пользоваться этим благом цивилизации, с 2018 года правительство Челябинской области субсидирует операторам связи до 90 процентов капитальных затрат на создание и модернизацию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Ежегодно на эти цели выделяется 15 млн рублей.Так, в 2020 году область возместила затраты на развитие сетей связи в 30 сельских населенных пунктах Южного Урала. За последние три года за счет использования субсидий качественную связь с доступом в Интернет получили 30,5 тыс. жителей 57 малых населенных пунктов. Как напомнил Василий Кокорюкин, на сайте областного мининформа можно посмотреть, входят ли определенные деревня, поселок или село в перечень населенных пунктов, нуждающихся в улучшении качества сотовой связи и доступе к сети Интернет, которые могут быть выбраны оператором связи для строительства и модернизации сетей связи. Этот перечень размещен в разделе « Субсидия-2021 ».Развитие сетей широкополосного доступа в Интернет в сельских населенных пунктах Челябинской области осуществляется также в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Устранение цифрового неравенства». По первому проекту в 2019 и 2020 годах к Интернету подключено 669 социально значимых объектов, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, сельские администрации. В 2021 году в плане на подключение еще 736 объектов. В региональном мининформе рассчитывают, что узлы связи, создаваемые исполнителем госконтракта (компания «ЭР-Телеком Холдинг»), будут использоваться также для подключения к сети Интернет населения, юридических лиц, предоставляться на коммерческой основе операторам связи. Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области AzAzA 2021-02-24YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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