В стационарных учреждениях соцобслуживания Челябинской области завершился режим превентивной изоляции

В государственных стационарных учреждениях социального обслуживания снят режим превентивной изоляции. На обычный режим работы перешли 9 психоневрологических интернатов, 7 государственных домов престарелых и инвалидов и 2 государственных центра содействия семейному воспитанию Челябинской области.«По решению областного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции государственные стационарные учреждения соцобслуживания вернулись к обычному режиму работы с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.Руководитель ведомства уточнила, что в учреждениях продолжится масочный режим, а также противоэпидемические, санитарно-гигиенические мероприятия, предусмотренные требованиями Роспотребнадзора. Прежде всего это термометрия, постоянный мониторинг состояния сотрудников и проживающих, регулярная дезинфекция помещений в течение дня, использование оборудования для обеззараживания воздуха, соблюдение в учреждениях микроклимата (режим проветривания) и другие. Раз в 14 дней все сотрудники будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.Всего с апреля 2020 года по февраль 2021 года состоялось 20 смен, каждая из которых длилась 14 дней. Две недели сотрудники постоянно находились на работе, после чего другая смена приступала к следующим двум неделям. Все сотрудники, работающие в режиме превентивной изоляции, получали стимулирующие выплаты.В министерстве социальных отношений пояснили, что в период действия ограничительных мероприятий в отношении граждан старше 65 лет в области будет продолжена:1) работа круглосуточной «горячей линии» по приему заявок на доставку продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости, оплате жилищно-коммунальных услуг;2) полустационарное социальное обслуживание граждан, не достигших 65-летнего возраста, в том числе инвалидов, имеющих ментальные (когнитивные) нарушения;3) использование дистанционных форм работы с пожилыми гражданами: различные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, кулинарии и лечебному питанию; посильные онлайн-занятия по физической культуре; социально-психологическое консультирование; тематические мероприятия.В случае отмены ограничительных мероприятий полустационарное социальное обслуживание граждан старше 65-летнего возраста будет продолжено в обычном режиме.