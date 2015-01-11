ЧМК начал прививочную кампанию от коронавируса

Челябинский металлургический комбинат начал прививочную кампанию от коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины «Спутник-V» уже поставили более 300 работников ЧМК и других челябинских предприятий «Мечела». Более полутора тысяч сотрудников будут привиты в ближайшее время, сообщает пресс-служба ПАО «ЧМК» (входит в Группу «Мечел»).На предприятии организовали медицинский пункт для вакцинации всех желающих сотрудников, заключили соглашение с ГКБ №6 Челябинска о поставке вакцины на предприятие. Для ее транспортировки закупили специальную морозильную камеру.Перед прививкой каждый работник заполняет анкету с вопросами о перенесенных заболеваниях и текущем состоянии здоровья. Затем следует осмотр фельдшера с измерением температуры и сатурации крови. И только при отсутствии противопоказаний ставится прививка. Через 21 день для работников также на предприятии пройдет второй этап вакцинации.«Прививку я сделал, потому что постоянно работаю с людьми, есть опасность заразиться. Дискомфорта особого в данный момент не испытываю», – рассказал электромонтер цеха связи ПАО «ЧМК» Игорь Федосов.«Наши сотрудники ответственно подошли к вакцинации, а на предприятии создали все условия, чтобы помочь им защитится от вируса без очередей и дополнительного риска, связанного с посещением многолюдных общественных мест. Вскоре мы ожидаем поступления новой партии вакцины», – прокомментировал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.
Источник: ПАО «ЧМК»