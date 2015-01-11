В Челябинской области спасли автобус с 20 детьми, попавший в снежный затор

В Челябинской области полицейские и волонтеры спасли автобус с 20 детьми, который застрял в снежном заторе на трассе.

На 1 километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск инспекторы ДПС остановили автобус с детской хоккейной командой, которая возвращалась с соревнований из Златоуста. Водителю рекомендовали переждать непогоду в Южноуральске, мужчина заверил сотрудников ДПС, что поедет в безопасное место.

Во вторник, 23 февраля, в 23:30 в дежурную часть Управления ГАИ Челябинской области поступила информация о том, что под Южноуральском в снежном сугробе застрял автобус с детьми. Волонтеры и полицейские нашли транспортное средство на 10 километре дороги Южноуральск – Магнитогорск. Выяснилось, что водитель решил продолжить движение вопреки советам сотрудников ГИБДД. +

Автобус достать из сугроба не удалось, поэтому детей и водителя эвакуировали на автомобиле волонтеров и доставили в ближайшую гостиницу в поселке Кичигино. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

https://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinskoy-oblasti-spasli-avtobus-s-20-detmi-popavshiy-v-snezhnyy-zator_134535.html