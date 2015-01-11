Работа школ в Челябинской области 25 февраля

Большинство школ Челябинской области в четверг, 25 февраля, работают дистанционно – очное обучение отменено в связи с низкими температурами ради безопасности учащихся.

Так, решение отправить на дистант школьников всех возрастов в обе смены принято в Челябинске (в 5 часов утра – около 24,5 градуса мороза, ветер около 6 м/с, высокая влажность), Златоусте, Верхнем Уфалее, Карабаше, Копейске.

В Коркино на удаленке весь занимаются учащиеся 2-11 классов, в Миассе – с 1 по 7 класс.

В Магнитогорске принято решение о проведении дистанционных занятий 1-11 классов в первую смену. Решение по второй будет приниматься дополнительно. В пять утра в городе был 21 градус мороза, к восьми утра ожидается похолодание до 28, а после десяти температура начнет повышаться – днем ожидается до 17 градусов со знаком «минус».

25 февраля из-за погодных условий в Трехгорном отменены занятия для учеников с 1 по 8 класс.

В Кыштыме отменены занятия в первую смену для учеников с 1 по 11 классы, сообщает ЕДДС-112. Информация о режиме занятий во вторую смену будет предоставлена дополнительно.

В Троицке отменили уроки в очной форме для всех учащихся 1-й и 2-й смен, образовательный процесс будет организован в дистанционном формате.

В управлении образования Озерского городского округа рассказали, что школьники с 1 по 11 классы будут учиться в штатном режиме.

В Снежинске отменены очные занятия для школьников с 1 по 9 классы.

https://dostup1.ru/society/Rabota-shkol-v-Chelyabinskoy-oblasti-25-fevralya_134571.html