Молодые южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья могут проявить себя в конкурсе «Необыкновенные люди»

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На Южном Урале для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) планируется продлить на 6 месяцев так называемую амнистию, которая подразумевает продление договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности региона или муниципалитетов, а также тех, госсобственность на которые не разграничена, без проведения торгов. По действующему законодательству ее срок истекает 1 июня 2021 года. Соответствующие поправки в областной закон от 09.04.2020 г. №131-ЗО министерство экономического развития Челябинской области прорабатывает совместно с депутатами, органами местного самоуправления, общественными и деловыми объединениями.Также сейчас, чтобы продлить договор аренды земельного участка без проведения торгов, владельцу НТО необходимо обратиться с заявлением в уполномоченный орган не позднее чем за 90 календарных дней до окончания действия документа. В случае принятия предлагаемых изменений сделать это можно будет вплоть до дня истечения срока действия договора.Дополнительно проектом поправок предусматривается возможность продлевать договор аренды земельного участка для размещения НТО без торгов, даже если срок его действия истек до 1 марта 2015 года, что сейчас невозможно.Эти меры позволят в период восстановления деловой активности исключить дополнительные административные барьеры для бизнеса, добросовестно исполняющего свои обязательства по заключенным договорам.В настоящее время поправки проходят стадию обсуждений и доработки. Подробнее
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс инклюзивного творчества «Необыкновенные люди», главная цель которого – дать возможность молодежи с инвалидностью получить новые навыки и продемонстрировать свои успехи широкой аудитории. Инклюзивный клуб «Наше место» приглашает молодых южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья показать свой талант всей стране. Заявки на конкурс принимаются до 31 марта, сообщает пресс-служба клуба.«Мы хотим весь опыт, который у нас накоплен, передать тем ребятам, которые пришлют свои заявки на конкурс, – поделилась председатель ЧРОО молодежи с ограниченными возможностями «Наше место» Мария Дусмухаметова. – К работе с конкурсантами будут подключаться наставники – настоящие профессионалы в своем деле и имеющие опыт в сфере инклюзии. Мы будем создавать творческие видео наших конкурсантов, которые будут размещены на сайте проекта, и участники смогут использовать его в профессиональной жизни». До 31 марта включительно продлится прием заявок на участие в конкурсе по направлениям «Вокал», «Инструментальная музыка», «Театр», «Танец», «Жестовое пение», «Моя история успеха». Приглашаются как опытные, так и начинающие артисты 16-40 лет с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивные ансамбли и коллективы. Конкурсанты, которые пройдут первый отборочный тур, смогут поработать с профессиональными наставниками, отшлифовать в случае необходимости свои номера, сделать их профессиональную съемку при поддержке организаторов конкурса. «Каждый, кто чувствует в себе хоть каплю таланта, должен участвовать в конкурсе. Ведь «Необыкновенные люди» — это возможность учиться и совершенствоваться, работать с профессионалами и развивать свой талант. Наша задача сделать так, чтобы инклюзивное творчество знали! Есть много талантливых ребят, которые делают невероятные вещи, но думают, что это никому не интересно. Интересно! Главное — отбросить страхи и переживания и сделать так, чтобы о тебе узнали», — поделился художественный руководитель проекта Павел Корчагин. Победителей определит народное голосование на сайте проекта «Необыкновенные люди» и экспертное жюри, в числе которого будут люди, добившиеся известности благодаря своему таланту и трудолюбию. Победители конкурса примут участие в гала-концерте, который пройдет в рамках форума инклюзивного творчества осенью 2021 года в Челябинске.Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету в электронном виде: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ZFOWGu1RyNpKJbBNMl2NkC-EkfZ8onFT3GyClEFXmvT66g/viewform.Вся информация о проекте на официальном сайте: необыкновенныелюди.рф.Реализация проекта «Необыкновенные люди» стала возможной благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленному Фондом президентских грантов, и гранту губернатора Челябинской области, предоставленному Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.Справочно:Инклюзивный молодежный клуб «Наше место», организованный в Челябинске в октябре 2013 года, имеет большой опыт в сфере социокультурной реабилитации молодежи с инвалидностью. На базе организации работают девять инклюзивных коллективов, многие из которых участники не только специальных событий для людей с инвалидностью, но и массовых мероприятий городского, областного масштаба. Танцевальные инклюзивные коллективы клуба - неоднократные победители и лауреаты всероссийских и международных фестивалей. В копилке организации опыт проведения мероприятий на многотысячную аудиторию, съемка творческих клипов с числом просмотров в сети интернет более 100 000 000. Среди наставников и участников инклюзивных проектов клуба «Наше место» - известные российские хореографы, актеры, режиссеры, телеведущие. Телефон для справок 8-351-77-66-196.