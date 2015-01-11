2021-02-25YEKT09:00:00 | Губерния Более половины обращений южноуральцев, поступивших в органы власти в 2020 году, было рассмотрено в сокращенные сроки Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









В Челябинской области подвели итоги работы с обращениями граждан, поступившими в правительство, органы исполнительной власти, местного самоуправления и общественные приемные губернатора в 2020 году.Всего за минувший год поступило 280 056 обращений, из них в органы исполнительной власти – 160 060, органы местного самоуправления – 117 465, общественные приемные губернатора Челябинской области – 2 531.При этом 60% обращений направлено в электронной форме, 33% - в письменной, 7% - в устной форме.Более 133 тысяч обращений поставлено на контроль, 75 тысяч вопросов рассмотрено коллегиально, с выездом на место и участием заявителей. 42 тысячи вопросов решено положительно. Более 147 тысяч обращений рассмотрено в сокращенные сроки.Повышенный интерес жителей Челябинской области вызвали вопросы оказания мер социальной поддержки: назначения и выплаты детских пособий, обеспечения лекарственными препаратами, средствами защиты органов дыхания и дезинфекции, оплаты труда медицинских работников, получения пособий по безработице, организации образовательного процесса. Большое количество обращений поступило по вопросам экономики и жилищно-коммунального хозяйства, что обусловлено проблемами водоснабжения поселений, газификации, комплексного благоустройства, ремонта и эксплуатации дорог, транспортного обеспечения.Обращения направлены для работы по компетенции в органы исполнительной власти, местного самоуправления, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти Челябинской области.По выявленным в жалобах проблемам приняты соответствующие меры для их решения, оказана возможная помощь, даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством.В ходе еженедельного мониторинга обращений выявлены резонансные вопросы и своевременно приняты необходимые меры. В органах исполнительной власти и местного самоуправления определено более 600 вопросов, вызвавших наибольший интерес для граждан (в том числе поступивших в коллективных обращениях). Во всех случаях приняты соответствующие меры реагирования.Также в 2020 году губернатор Челябинской области, его заместители, уполномоченные лица проводили личный прием граждан (всего принято 1573 человека). В органах исполнительной власти и местного самоуправления руководителями, должностными и уполномоченными лицами принято более 10 тысяч человек.В правительство Челябинской области поступило более пяти тысяч телефонных звонков. Гражданам предоставлена информация о «горячих линиях», кол-центрах, контактных телефонах для получения разъяснений о мерах поддержки граждан и бизнеса, организации медицинской помощи, работы образовательных учреждений.В общественные приемные губернатора Челябинской области поступило более 2 500 обращений, из них более 900 вопросов решены положительно. 1 130 обращений рассмотрено с выездом на место, участием заявителей, коллегиально. В адрес губернатора и правительства Челябинской области поступило 156 благодарственных писем от жителей региона за принятые меры по разрешению поставленных в обращениях вопросов. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВ Челябинской области подвели итоги работы с обращениями граждан, поступившими в правительство, органы исполнительной власти, местного самоуправления и общественные приемные губернатора в 2020 году.Всего за минувший год поступило 280 056 обращений, из них в органы исполнительной власти – 160 060, органы местного самоуправления – 117 465, общественные приемные губернатора Челябинской области – 2 531.При этом 60% обращений направлено в электронной форме, 33% - в письменной, 7% - в устной форме.Более 133 тысяч обращений поставлено на контроль, 75 тысяч вопросов рассмотрено коллегиально, с выездом на место и участием заявителей. 42 тысячи вопросов решено положительно. Более 147 тысяч обращений рассмотрено в сокращенные сроки.Повышенный интерес жителей Челябинской области вызвали вопросы оказания мер социальной поддержки: назначения и выплаты детских пособий, обеспечения лекарственными препаратами, средствами защиты органов дыхания и дезинфекции, оплаты труда медицинских работников, получения пособий по безработице, организации образовательного процесса. Большое количество обращений поступило по вопросам экономики и жилищно-коммунального хозяйства, что обусловлено проблемами водоснабжения поселений, газификации, комплексного благоустройства, ремонта и эксплуатации дорог, транспортного обеспечения.Обращения направлены для работы по компетенции в органы исполнительной власти, местного самоуправления, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти Челябинской области.По выявленным в жалобах проблемам приняты соответствующие меры для их решения, оказана возможная помощь, даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством.В ходе еженедельного мониторинга обращений выявлены резонансные вопросы и своевременно приняты необходимые меры. В органах исполнительной власти и местного самоуправления определено более 600 вопросов, вызвавших наибольший интерес для граждан (в том числе поступивших в коллективных обращениях). Во всех случаях приняты соответствующие меры реагирования.Также в 2020 году губернатор Челябинской области, его заместители, уполномоченные лица проводили личный прием граждан (всего принято 1573 человека). В органах исполнительной власти и местного самоуправления руководителями, должностными и уполномоченными лицами принято более 10 тысяч человек.В правительство Челябинской области поступило более пяти тысяч телефонных звонков. Гражданам предоставлена информация о «горячих линиях», кол-центрах, контактных телефонах для получения разъяснений о мерах поддержки граждан и бизнеса, организации медицинской помощи, работы образовательных учреждений.В общественные приемные губернатора Челябинской области поступило более 2 500 обращений, из них более 900 вопросов решены положительно. 1 130 обращений рассмотрено с выездом на место, участием заявителей, коллегиально. В адрес губернатора и правительства Челябинской области поступило 156 благодарственных писем от жителей региона за принятые меры по разрешению поставленных в обращениях вопросов. AzAzA 2021-02-25YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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