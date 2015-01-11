2021-02-25YEKT12:00:00 | Губерния Челябинская область планирует увеличение экспорта Источник: Центр поддержки экспорта Челябинской области









Состоялась стратегическая сессия по развитию экспорта Челябинской области. В мероприятии приняли участие представители власти, центра поддержки экспорта и предприниматели региона.С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук: «Продукция, которая идет на экспорт, востребована на международном рынке, имеет высокое качество и достойно представляет наш регион. 2020 год был непростым, но при этом экспорт из Челябинской области уступил предыдущему году всего 3%, то есть нашим экспортерам удалось удержать позиции. Потенциал у региона очень большой и сейчас стоит задача увеличивать экспорт. Помощь в этом вопросе предпринимателям оказывает Центр поддержки экспорта – структурное подразделение «Агентства международного сотрудничества».Форматом стратегической сессии был выбран диалог власти и бизнеса. Предприниматели смогли задать вопросы, рассказать о проблемах, вынести предложения. Мероприятие посетили как представители крупных промышленных предприятий, так и экспортоориентированный средний и малый бизнес региона. Среди участников: ПАО ЧТПЗ, Челябинский цинковый завод, Комбинат Магнезит, АО «Промышленная группа «Метран», Автозавод «Урал», «Макфа», ООО «Ситно-Продукт», «ЭлМетро инжиниринг», «Равани-Рус», «Нейротехнолоджи» и другие. Всего около 50 организаций.В ходе беседы обсуждались приоритеты во внешнеэкономической деятельности, география будущих поставок. «Необходимо работать с новыми рынками, – заметил заместитель министра экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев, – в частности, растущим спросом отличаются Индия, Африка, Латинская Америка».Спикеры мероприятия сошлись во мнении, что одним из эффективных способов продвижения товаров за рубежом являются международные отраслевые выставки. «Сейчас мы ведем работу с малыми и средними предприятиями по выявлению приоритетов для участия в выставках и бизнес-миссиях, – рассказал директор «Агентства международного сотрудничества» Валерий Денисенко. – Формируем коллективные стенды, куда, если есть необходимость, можно встроить и крупный бизнес региона».Государственная поддержка экспортеров и вовлечение максимального количества компаний в экспортную деятельность – задачи, которые предложено внести в Стратегию социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года.В планах – сохранение и развитие сотрудничества с Республикой Казахстан – ключевым внешнеэкономическим партнером за счет уникального статуса Челябинской области как приграничного региона, а также со странами СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Армения, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова, Туркменистан), провинциями Китая, странами Европы, Ближнего Востока, Индией и Африкой.Поддержка экспортеров Челябинской области осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Источник: Центр поддержки экспорта Челябинской областиСостоялась стратегическая сессия по развитию экспорта Челябинской области. В мероприятии приняли участие представители власти, центра поддержки экспорта и предприниматели региона.С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель губернатора Челябинской области: «Продукция, которая идет на экспорт, востребована на международном рынке, имеет высокое качество и достойно представляет наш регион. 2020 год был непростым, но при этом экспорт из Челябинской области уступил предыдущему году всего 3%, то есть нашим экспортерам удалось удержать позиции. Потенциал у региона очень большой и сейчас стоит задача увеличивать экспорт. Помощь в этом вопросе предпринимателям оказывает Центр поддержки экспорта – структурное подразделение «Агентства международного сотрудничества».Форматом стратегической сессии был выбран диалог власти и бизнеса. Предприниматели смогли задать вопросы, рассказать о проблемах, вынести предложения. Мероприятие посетили как представители крупных промышленных предприятий, так и экспортоориентированный средний и малый бизнес региона. Среди участников: ПАО ЧТПЗ, Челябинский цинковый завод, Комбинат Магнезит, АО «Промышленная группа «Метран», Автозавод «Урал», «Макфа», ООО «Ситно-Продукт», «ЭлМетро инжиниринг», «Равани-Рус», «Нейротехнолоджи» и другие. Всего около 50 организаций.В ходе беседы обсуждались приоритеты во внешнеэкономической деятельности, география будущих поставок. «Необходимо работать с новыми рынками, – заметил заместитель министра экономического развития Челябинской области, – в частности, растущим спросом отличаются Индия, Африка, Латинская Америка».Спикеры мероприятия сошлись во мнении, что одним из эффективных способов продвижения товаров за рубежом являются международные отраслевые выставки. «Сейчас мы ведем работу с малыми и средними предприятиями по выявлению приоритетов для участия в выставках и бизнес-миссиях, – рассказал директор «Агентства международного сотрудничества»– Формируем коллективные стенды, куда, если есть необходимость, можно встроить и крупный бизнес региона».Государственная поддержка экспортеров и вовлечение максимального количества компаний в экспортную деятельность – задачи, которые предложено внести в Стратегию социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года.В планах – сохранение и развитие сотрудничества с Республикой Казахстан – ключевым внешнеэкономическим партнером за счет уникального статуса Челябинской области как приграничного региона, а также со странами СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Армения, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова, Туркменистан), провинциями Китая, странами Европы, Ближнего Востока, Индией и Африкой.Поддержка экспортеров Челябинской области осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». AzAzA 2021-02-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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