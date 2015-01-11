На электронные трудовые книжки перешли 122 тысячи жителей Челябинской области

В Челябинской области 1 095 997 работающих граждан определились со способом ведения своей трудовой книжки. При этом 122 тысячи человек выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.Работники, у которых уже есть трудовая, получили возможность перейти на электронный формат на добровольной основе в 2020 году. Для людей, впервые устраивающихся на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.Выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Все, кто когда-то хотели сохранить трудовую книжку в бумажном формате, имеют право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Но ее необходимо сохранить как официальный документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности до 2020 года.Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что в электронных сервисах ПФР есть возможность сформировать «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)». В форму СТД-ПФР внесены изменения, предусматривающие формирование раздела «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица за периоды до 31 декабря 2019 года».Электронные книжки удобны с точки зрения организации дистанционной работы. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить сведения из электронной трудовой книжки по электронной почте. Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки из личного кабинета на портале госуслуг или официальном сайте ПФР можно распечатать все сведения о трудовой деятельности. Информация будет заверена электронной подписью, её можно использовать в любых инстанциях.Там же сотрудник получает гарантированный постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в нее изменениями.