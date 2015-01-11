В Челябинске открылся инновационный развивающий центр для детей

Компания «Инновации детям», один из пяти «Региональных ИТ-чемпионов», открыла развивающий центр для детей, где юные посетители смогут обучаться при помощи интерактивных образовательных комплексов. Подобных центров, удачно сочетающих образовательные и цифровые технологии, на Южном Урале еще не было, сообщает мининформ.Посетившим центр гостям показали, как проходят занятия по интерактивной физкультуре, развивающие игры с использованием интерактивной песочницы, интерактивного пола Magium и комплекса «Играй и развивайся». Занятия рассчитаны на детей 5-11 лет. В программе - творческие занятия, обучение ТРИЗ, интерактивная физкультура, мнемотехники (техники для улучшения запоминания учебного материала), подготовка к школе.До конца февраля в центре проходят открытые занятия. «Любой желающий может прийти и посмотреть, как гаджеты помогают детям учиться, насколько они безопасны, полезны и интересны детям, - говорит директор компании «Инновации детям» Дмитрий Андреев. - После одного из занятий ребенок сказал: «Мы здесь не занимались, а играли». Это для нас главный показатель, что ребенок воспринимает эти занятия как игру. В дошкольном возрасте игра – ведущая деятельность для ребенка, именно через игру он познает мир».«Мининформ Челябинской области поддерживает подобные примеры удачного симбиоза цифровых и образовательных технологий и готов оказывать разработчикам комплексную поддержку: помогать с оформлением документов на получение грантов, улучшать условия для работы ИТ-компаний, в том числе за счет налоговых преференций, содействовать формированию спроса со стороны органов на отечественные продукты и решения. Это соответствует задачам, стоящим перед нами в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»», - отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.Главный принцип работы развивающего центра «Инновации детям» - «Учим не для школы, а для жизни». Цель педагогов - не дать академические знания, а развить в детях soft-навыки, сделать мышление гибким и креативным, научить договариваться, коммуницировать. Во время занятий дети не сидят за партой: всё обучение происходит в движении. «Здесь интереснее, потому что надо прыгать и бегать, а не просто на кнопки нажимать, как на телефоне», – поделилась с журналистами юная посетительница центра Ева Шеломова.До конца февраля можно записаться на открытые занятия. Запись по телефону: +7 (351) 202-04-08 или на сайте https://products.playstand.ru/deti. Центр находится по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 132.
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области