Победители урбанистического конкурса для молодежи смогут поехать в «Артек» и получить льготы при поступлении в вуз

Каслинский городской суд признал экс-главу района Александра Грачева виновным в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков и незаконной передаче предпринимателю исторического здания Подробнее
В преддверии Дня защитника Отечества председатель Совета ветеранов Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск майор милиции в отставке Сергей Серухин и представитель Общественного совета при УМВД Наталья Алаторцева провели «Уроки мужества» для учеников 24 школы, а также для детей сотрудников градообразующего предприятия «ФГУП ПО «Маяк» Подробнее
Стартовал заочный этап конкурса «Идеи, преображающие города», на котором молодые урбанисты и архитекторы смогут побороться за реализацию собственных идей в своем городе, сообщает Молодежный ресурсный центр.Конкурс разделен на две возрастные группы. Младшая группа рассчитана на участников от 12 до 17 лет и включает в себя номинации: «Рисунок с натуры. Рисунок к проекту», «Ландшафтный дизайн», «Арт-объект для МДЦ «Артек», «Лучшая дизайн-идея общественного интерьера», «Архитектурный образ нашего города», «Создание малых архитектурных форм», «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий», «Идеальная детская площадка», «История и память», «Комфортное пространство для граждан с ограниченными возможностями», «Школьный двор».Старшая возрастная группа нацелена на молодежь в возрасте от 18 до 25 лет и включает в себя номинации: «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий», «Благоустройство дворовых территорий», «Эко-архитектура», «Архитектурный образ нашего города», «Ландшафтный дизайн», «Индивидуальный жилой дом», «Дизайн интерьера общественного пространства», «Паблик Арт», «Содружество», «История и память».Подать заявку на участие можно заполнив гугл-форму. На заочном этапе, который продлится до 31 марта, конкурсные материалы предоставляются только в электронном виде (презентация в объеме минимум три слайда, но не более 20). Очный этап будет проходить с 1 по 3 июня. Конкурсанты должны будут предоставить оригиналы своих работ и защитить проект перед экспертами.Победители младшей возрастной группы смогут поехать в детские центры «Артек» и «Смена» на специализированные смены архитекторов и урбанистов «Городская среда – территория развития». Победители очного этапа старшей возрастной категории получат право на дополнительные баллы к внутренним вступительным экзаменам при поступлении в ряд российских вузов, примут участие в мероприятиях, а проекты будут рекомендованы органам местного самоуправления для дальнейшей реализации.