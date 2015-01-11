2021-02-25YEKT13:00:00 | Губерния СберЗдоровье внедрен в Челябинской области Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Правительство Челябинской области внедряет услугу по мониторингу больных сахарным диабетом с помощью телемедицинской платформы сервиса СберЗдоровье.Новая услуга поможет врачам городских больниц тщательно следить за состоянием здоровья более сотни пациентов с этим хроническим заболеванием. «В Челябинской области больше чем у 100 тысяч человек диагностировали сахарный диабет. Мы работаем над тем, чтобы улучшить качество жизни наших пациентов, стремимся сделать медицину доступной и технологичной. И телемедицина от СберЗдоровья стала удачным решением. Надеемся и дальше сотрудничать со Сбербанком в этом направлении», - отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Теперь пациентам не нужно будет регулярно приходить в поликлинику к лечащему врачу. Все показатели здоровья, включая ежедневные замеры уровня сахара в крови, будут собираться в “Дневнике здоровья” онлайн через мобильное приложение СберЗдоровье или в личном кабинете lk.sberhealth.ru. Пациенты также смогут сообщить их оператору, который будет звонить ежедневно. Применение технологий синтеза и распознавания речи, а также технологии искусственного интеллекта позволяет охватить максимально широкую аудиторию пациентов – в том числе тех, кто не владеет навыками работы с современными гаджетами, компьютером и интернетом.«Пациенты с сахарным диабетом нуждаются в регулярном контроле со стороны лечащего врача. Новые технологии делают доступнее медицинские услуги: через приложение за течением болезни удобнее наблюдать и сотрудникам, и пациентам. Уверен, что такой формат работы – удачное решение, особенно в пандемию», - сказал главный врач ГКБ № 1Максим Угнивенко. «Сбербанк эффективно сотрудничает с правительством Челябинской области в разных направлениях. И телемедицина стала еще одним удачным примером партнерства: польза от проекта есть и для региона, и для врачей, и для пациентов. Например, мы ожидаем, что СберЗдоровье снизит нагрузку на скорую помощь за счет снижения числа осложнений сахарного диабета», - сообщил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. Мониторинг проводится согласно методологии, разработанной в рамках научного исследования Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова специально для СберЗдоровья. Программа увеличивает вовлеченность пациентов в собственное лечение, помогает эффективно контролировать уровень сахара в крови, вовремя реагировать на возникающие изменения и корректировать терапию.«Наша телемедицинская платформа позволяет пациенту быстро и безопасно поговорить с врачом о своей проблеме и получить рекомендации по лечению или приему лекарств буквально в течение нескольких минут. Эта система уже доказала свою эффективность во многих регионах страны, и мы рады, что Челябинск присоединился к этой программе», - подчеркнул генеральный директор сервиса СберЗдоровье Анатолий Зингер.Сервис доступен на сайте lk.sberhealth.ru и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье. Приложение можно скачать через App Store или Google Play. О компании СберЗдоровье: Сервис СберЗдоровье был создан на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом и педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья сегодня превышает 7,5 млн человек.ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиПравительство Челябинской области внедряет услугу по мониторингу больных сахарным диабетом с помощью телемедицинской платформы сервиса СберЗдоровье.Новая услуга поможет врачам городских больниц тщательно следить за состоянием здоровья более сотни пациентов с этим хроническим заболеванием. «В Челябинской области больше чем у 100 тысяч человек диагностировали сахарный диабет. Мы работаем над тем, чтобы улучшить качество жизни наших пациентов, стремимся сделать медицину доступной и технологичной. И телемедицина от СберЗдоровья стала удачным решением. Надеемся и дальше сотрудничать со Сбербанком в этом направлении», - отметила первый заместитель губернатора Челябинской областиТеперь пациентам не нужно будет регулярно приходить в поликлинику к лечащему врачу. Все показатели здоровья, включая ежедневные замеры уровня сахара в крови, будут собираться в “Дневнике здоровья” онлайн через мобильное приложение СберЗдоровье или в личном кабинете lk.sberhealth.ru. Пациенты также смогут сообщить их оператору, который будет звонить ежедневно. Применение технологий синтеза и распознавания речи, а также технологии искусственного интеллекта позволяет охватить максимально широкую аудиторию пациентов – в том числе тех, кто не владеет навыками работы с современными гаджетами, компьютером и интернетом.«Пациенты с сахарным диабетом нуждаются в регулярном контроле со стороны лечащего врача. Новые технологии делают доступнее медицинские услуги: через приложение за течением болезни удобнее наблюдать и сотрудникам, и пациентам. Уверен, что такой формат работы – удачное решение, особенно в пандемию», - сказал главный врач ГКБ № 1«Сбербанк эффективно сотрудничает с правительством Челябинской области в разных направлениях. И телемедицина стала еще одним удачным примером партнерства: польза от проекта есть и для региона, и для врачей, и для пациентов. Например, мы ожидаем, что СберЗдоровье снизит нагрузку на скорую помощь за счет снижения числа осложнений сахарного диабета», - сообщил управляющий Челябинским отделением СбербанкаМониторинг проводится согласно методологии, разработанной в рамках научного исследования Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова специально для СберЗдоровья. Программа увеличивает вовлеченность пациентов в собственное лечение, помогает эффективно контролировать уровень сахара в крови, вовремя реагировать на возникающие изменения и корректировать терапию.«Наша телемедицинская платформа позволяет пациенту быстро и безопасно поговорить с врачом о своей проблеме и получить рекомендации по лечению или приему лекарств буквально в течение нескольких минут. Эта система уже доказала свою эффективность во многих регионах страны, и мы рады, что Челябинск присоединился к этой программе», - подчеркнул генеральный директор сервиса СберЗдоровье.Сервис доступен на сайте lk.sberhealth.ru и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье. Приложение можно скачать через App Store или Google Play.Сервис СберЗдоровье был создан на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом и педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья сегодня превышает 7,5 млн человек.— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru .В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru AzAzA 2021-02-25YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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