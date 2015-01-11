2021-02-25YEKT13:00:00 | Губерния Маргарита Павлова озвучила в Совете Федерации инициативы, связанные с доступностью спорта Источник: пресс-служба сенатора Маргариты Павловой









В Совете Федерации РФ состоялся «правительственный час» с участием министра спорта РФ Олега Матыцина. Руководитель федерального ведомства доложил о состоянии дел в подведомственной структуре, ответил на многочисленные вопросы сенаторов. Представитель в Совфеде от государственного органа исполнительной власти Челябинской области Маргарита Павлова обратилась к министру с важной инициативой, касающейся людей с интеллектуальными нарушениями, и озвучила ряд других вопросов. В частности, сенатор предложила разработать и использовать в спортивных колледжах адаптированные образовательные программы для паралимпийцев с ментальными особенностями. «Сегодня освоить профессию в спорте могут дети с нарушениями зрения, слуха, речи и опорно-двигательными проблемами. Исключение составляют только люди с нарушениями интеллекта. Вместе с тем в стране сформирована паралимпийская сборная ребят с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), они мастера спорта и приносят медали России на международных соревнованиях. Некоторые из них уже работают спортсменами-инструкторами в спортивных школах», - пояснила свое предложение Маргарита Павлова.В Челябинской области в спорт вовлечено более трех тысяч ребят с ментальными особенностями, функционируют 25 секций на базе спортивных школ и 15 секций на базе НКО. Сформирована областная сборная спортсменов с интеллектуальными нарушениями, пять из них выполнили нормативы мастера спорта. В области активно развивается Специальная Олимпиада России и Федерация спорта ЛИН. Тему доступности спорта на примере Челябинской области сенатор продолжила в интервью федеральному каналу «Вместе – РФ».«Челябинская область – спортивный регион. Ежегодно проходят крупные международные соревнования. У нас есть и современные стадионы, и другие объекты спорта. В регионе функционируют 140 спортивных организаций. Физической культурой и спортом занимаются более 1 миллиона 400 тысяч человек. Челябинцы любят спорт, 42,1% южноуральцев в возрасте от трех до 79 лет занимаются физической культурой», – рассказала Маргарита Павлова.В то же время, по мнению сенатора, актуальными для спортивной отрасли остаются вопросы лицензирования школ спортивной подготовки, неурегулированность в федеральном законе возрастных рамок понятия «детско-юношеский спорт» и разделение «тренеров» и «тренеров-преподавателей». Эти вопросы были направлены министру спорта РФ Олегу Матыцину для проработки и получения ответов по существу. Источник: пресс-служба сенатора Маргариты ПавловойВ Совете Федерации РФ состоялся «правительственный час» с участием министра спорта РФ Олега Матыцина. Руководитель федерального ведомства доложил о состоянии дел в подведомственной структуре, ответил на многочисленные вопросы сенаторов. Представитель в Совфеде от государственного органа исполнительной власти Челябинской области Маргарита Павлова обратилась к министру с важной инициативой, касающейся людей с интеллектуальными нарушениями, и озвучила ряд других вопросов. В частности, сенатор предложила разработать и использовать в спортивных колледжах адаптированные образовательные программы для паралимпийцев с ментальными особенностями. «Сегодня освоить профессию в спорте могут дети с нарушениями зрения, слуха, речи и опорно-двигательными проблемами. Исключение составляют только люди с нарушениями интеллекта. Вместе с тем в стране сформирована паралимпийская сборная ребят с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), они мастера спорта и приносят медали России на международных соревнованиях. Некоторые из них уже работают спортсменами-инструкторами в спортивных школах», - пояснила свое предложение.В Челябинской области в спорт вовлечено более трех тысяч ребят с ментальными особенностями, функционируют 25 секций на базе спортивных школ и 15 секций на базе НКО. Сформирована областная сборная спортсменов с интеллектуальными нарушениями, пять из них выполнили нормативы мастера спорта. В области активно развивается Специальная Олимпиада России и Федерация спорта ЛИН. Тему доступности спорта на примере Челябинской области сенатор продолжила в интервью федеральному каналу «Вместе – РФ».«Челябинская область – спортивный регион. Ежегодно проходят крупные международные соревнования. У нас есть и современные стадионы, и другие объекты спорта. В регионе функционируют 140 спортивных организаций. Физической культурой и спортом занимаются более 1 миллиона 400 тысяч человек. Челябинцы любят спорт, 42,1% южноуральцев в возрасте от трех до 79 лет занимаются физической культурой», – рассказала Маргарита Павлова.В то же время, по мнению сенатора, актуальными для спортивной отрасли остаются вопросы лицензирования школ спортивной подготовки, неурегулированность в федеральном законе возрастных рамок понятия «детско-юношеский спорт» и разделение «тренеров» и «тренеров-преподавателей». Эти вопросы были направлены министру спорта РФдля проработки и получения ответов по существу. AzAzA 2021-02-25YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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