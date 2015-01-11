В Челябинской области мошенники стали обманывать пожилых от имени ПФР

В Челябинской области увеличилось количество мошенничеств от имени Пенсионного фонда – жертвами преступников чаще всего становятся пожилые люди.
Наиболее распространенным способом обмана является оказание фиктивных юридических услуг. Обещая произвести перерасчет пенсий, мошенники входят в доверие к пожилым людям и вымогают сотни тысяч рублей. В результате бабушки и дедушки теряют все свои сбережения.
«Представители таких фиктивных организаций распространяют лживую рекламную информацию о себе повсюду: раздают визитки, листовки, расклеивают объявления, звонят пенсионерам. Отделение ПФР по Челябинской области настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество призывает незамедлительно прекратить дальнейшее общение», – предупредили в ПФР.
Многие мошенники представляются филиалом Пенсионного фонда РФ и предлагают пожилым людям за дополнительную плату оформить документы для пересмотра пенсий или оформления льгот. В ПФР отметили, что специалисты фонда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты, ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, это должно насторожить, скорее всего, это звонит мошенник.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-moshenniki-stali-obmanyvat-pozhilyh-ot-imeni-PFR_134616.html