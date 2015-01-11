2021-02-26YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Депутаты заслушали отчёт начальника полиции В Озерске стало меньше тяжких преступлений, но неуклонно растут преступления с использованием сети интернет. Об этом рассказал начальник Управления МВД России по ЗАТО Озерск Сергей Ревякин на заседании Собрания депутатов. Он также привел статистику правонарушений и рассказал о профилактической работе.

Информацию по итогам служебно-оперативной деятельности депутаты заслушивают ежегодно. Сергей Ревякин начал выступление с того, что комплекс мероприятий, проведенных в 2020 органами внутренних дел, позволил сохранить контроль над оперативной обстановкой в условиях пандемии.

В ходе доклада начальник управления обратил внимание на то, что в минувшем году сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений, краж, снизилась преступность в общественных местах и на улицах округа. Кроме того, не было допущено роста убийств. Раскрываемость преступлений в прошлом году составила 59 процентов.

В условиях пандемии был обеспечен достойный уровень правопорядка на спортивных и культурных мероприятиях, в том числе при праздновании 75-летия атомной отрасли. Грамотное взаимодействие с управлением образования администрации позволило обеспечить безопасность во время проведения школьных экзаменов.

Как следует из доклада, в 2020 году сотрудниками озерской полиции было принято свыше 13 тысяч заявлений и сообщений, зарегистрировано 922 преступления. Пресечено 123 наркопреступления, в том числе 84 факта сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято более килограмма наркотических средств. Кроме того, было пресечено 35 экономических преступлений, возмещен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей.

Пристальное внимание уделялось предупреждению преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении их.

Также в докладе речь шла о сокращении преступлений среди ранее судимых лиц, бытовой преступности, преступности в состоянии алкогольного опьянения.

Не осталась без внимания организация работы по пресечению административных правонарушений. В 2020 году было составлено более 15 тысяч административных протоколов, наложено штрафов на сумму 18 миллионов рублей, взыскано более 9 миллионов рублей.

В качестве положительного примера сотрудничества с администрацией округа Сергей Ревякин отметил, что в поселке Татыш для размещения участкового пункта полиции было выделено новое помещение, в Озерске – отремонтировано и введено в эксплуатацию помещение по ул. Октябрьская, 30.

К сожалению, в округе неуклонно растёт количество преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. Каждое третье преступление совершается с их применением.

Следует отметить, что эффективной формой решения задач охраны правопорядка остается проведение профилактических мероприятий «Ночь» и «Район», в ходе которых было пресечено более 800 административных правонарушений, раскрыто 96 преступлений, задержано 6 лиц, находившихся в розыске, из незаконного оборота изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 грамм наркотических веществ и более 400 литров алкогольной продукции на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Кроме того, в 2020 году удалось стабилизировать состояние аварийности и сократить количество дорожно-транспортных происшествий, погибших в них людей и число дорожных происшествий с участием детей.

В завершение доклада Сергей Ревякин подчеркнул, что в 2021 году приоритетным направлением работы органов внутренних дел остаются: охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан при проведении массовых мероприятий, снижение уровня криминальных проявлений среди несовершеннолетних, меры по обеспечению защиты бюджетных средств, в том числе направленных на реализацию национальных проектов, недопущение экстремистских проявлений, профилактика коррупции и наркомании, обеспечение безопасности дорожного движения.

После доклада Сергей Ревякин ответил на ряд вопросов от депутатов, касающихся деятельности участковых уполномоченных, работы дежурной части, а также по обеспечению безопасности дорожного движения. Начальник полиции поблагодарил органы местного самоуправления за сотрудничество, выразил надежду на то, что совместная работа и в дальнейшем поможет сделать округ безопасным и благоприятным для проживания, повысит уровень доверия и поддержки населения.



Информация предоставлена: Информацию по итогам служебно-оперативной деятельности депутаты заслушивают ежегодно.начал выступление с того, что комплекс мероприятий, проведенных в 2020 органами внутренних дел, позволил сохранить контроль над оперативной обстановкой в условиях пандемии.В ходе доклада начальник управления обратил внимание на то, что в минувшем годусократилось число умышленныхпричинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений, краж, снизилась преступность в общественных местах и на улицах округа. Кроме того, не было допущено роста убийств. Раскрываемость преступлений в прошлом году составила 59 процентов.В условиях пандемии был обеспечен достойный уровень правопорядка на спортивных и культурных мероприятиях, в том числе при праздновании 75-летия атомной отрасли. Грамотное взаимодействие с управлением образования администрации позволило обеспечить безопасность во время проведения школьных экзаменов.Как следует из доклада, в 2020 годусотрудниками озерской полиции было принято свыше 13 тысяч заявлений и сообщений, зарегистрировано 922 преступления. Пресечено 123 наркопреступления, в том числе 84 факта сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято более килограмма наркотических средств. Кроме того, было пресечено 35 экономических преступлений, возмещен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей.Пристальное внимание уделялось предупреждению преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении их.Также в докладе речь шла о сокращении преступлений среди ранее судимых лиц, бытовой преступности, преступности в состоянии алкогольного опьянения.Не осталась без внимания организация работы по пресечению административных правонарушений. В 2020 году было составлено более 15 тысяч административных протоколов, наложено штрафов на сумму 18 миллионов рублей, взыскано более 9 миллионов рублей.В качестве положительного примера сотрудничества с администрацией округаотметил, что в поселке Татыш для размещения участкового пункта полиции было выделено новое помещение, в Озерске – отремонтировано и введено в эксплуатацию помещение по ул. Октябрьская, 30.К сожалению, в округе неуклонно растёт количество преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. Каждое третье преступление совершается с их применением.Следует отметить, что эффективной формой решения задач охраны правопорядка остается проведение профилактических мероприятий «Ночь» и «Район», в ходе которых было пресечено более 800 административных правонарушений, раскрыто 96 преступлений, задержано 6 лиц, находившихся в розыске, из незаконного оборота изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 грамм наркотических веществ и более 400 литров алкогольной продукции на сумму свыше 300 тысяч рублей.Кроме того, в 2020 году удалось стабилизировать состояние аварийности и сократить количество дорожно-транспортных происшествий, погибших в них людей и число дорожных происшествий с участием детей.В завершение докладаподчеркнул, что в 2021 году приоритетным направлением работы органов внутренних дел остаются: охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан при проведении массовых мероприятий, снижение уровня криминальных проявлений среди несовершеннолетних, меры по обеспечению защиты бюджетных средств, в том числе направленных на реализацию национальных проектов, недопущение экстремистских проявлений, профилактика коррупции и наркомании, обеспечение безопасности дорожного движения.После доклада Сергей Ревякин ответил на ряд вопросов от депутатов, касающихся деятельности участковых уполномоченных, работы дежурной части, а также по обеспечению безопасности дорожного движения. Начальник полиции поблагодарил органы местного самоуправления за сотрудничество, выразил надежду на то, что совместная работа и в дальнейшем поможет сделать округ безопасным и благоприятным для проживания, повысит уровень доверия и поддержки населения.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-02-26YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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