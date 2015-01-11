В Челябинске состоится первенство УрФО по дзюдо среди юниоров и юниоров до 23 лет

Соревнования в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера являются отборочными на первенство России в данной возрастной категории. В субботу, 27 февраля, за медали первенства УрФО будут бороться юниоры в весовых категориях до 60, 66, 73 кг; юниорки до 48, 52, 57, 63 кг. На следующий день выступят юниоры до 81, 90, 100, свыше100 кг; юниорки до 70, 78, свыше 78 кг. Начало соревнований - ежедневно в 10:00.«Задача такая - подтянуть ребят из ближайшего резерва, юниоров до 21 года, юношей, которые в юниоры перешли, «обкатать» и завоевать путевки на финал первенства страны,- отметил заслуженный тренер России, старший тренер Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера Андрей Востриков. - У нас целая группа ребят их уже добыла на Всероссийских соревнованиях памяти Григория Веричева. Это Кирилл Тихонов (свыше 100 кг), Ирина Зуева (57 кг), Дина Гизатулина (78 кг), Анастасия Холодилина (свыше 78 кг). Они не будут выступать в домашнем первенстве УрФО».На татами выйдут победительница первенства России среди девушек до 18 лет Виктория Лихачева (78 кг), неоднократная медалистка первенств страны Владлена Фарахутдинова (48 кг), Манижа Собирова из Магнитогорска и Юлия Крутихина (обе - 63 кг), Тимурлан Узденов, претендующий на лидерство в наилегчайшем весе, и воспитанник школы дзюдо Трехгорного Илья Юдин (оба - 60 кг), молодой, но опытный Дмитрий Придира, Алексей Собянин (66 кг), Роман Макагонов и Асхаб Хаджимурадов (оба – 81 кг), Кирилл Рошка, Денис Коротаев, Артём Артемьев и Владимир Антонов (все – 90 кг), а также тяжеловес Данила Сиряк.