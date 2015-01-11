Волонтеры помогут в организации этапа Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине»

Завершился отбор волонтеров на этап Кубка мира по фристайлу, который пройдет на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 13 марта. Заявки подали порядка 250 человек. Кандидатов ждет собеседование, после чего будет выбрано 110 человек, сообщает минспорт.Как рассказала руководитель волонтерского корпуса Ирина Чиркова, в двух направлениях – встреча в аэропорту и атташе команд – уже прошли собеседования и отобраны лучшие добровольцы.«Волонтеры этих двух направлений начинают работу уже 8 марта, когда ожидается прилет спортсменов. Часть ребят помогали в организации этапа Кубка мира по сноуборду, который проходил на ГЛЦ «Банное» в начале февраля этого года. Они имеют опыт работы в текущих карантинных условиях, понимают запросы участников, научились собственным примером показывать тотальное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, могут быстро сориентироваться в ситуации, поэтому принять волонтеров, отработавших в феврале, было нашим принципиальным решением», - отмечает Ирина Чиркова.Остальных добровольцев ждет собеседование с руководителями направлений, будет учтен опыт волонтерской деятельности и желание работать. Узнать волонтеров на соревнованиях можно будет по стильной униформе с графическим изображением фристайлистов.Большая часть волонтеров будут задействованы в работе со зрителями, координации потоков людей, обеспечении социальной дистанции и масочного режима. Остальные будут взаимодействовать с командами, судьями, СМИ, службой аккредитации.Отметим, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал документ о смягчении некоторых ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях зрителей теперь увеличивается с 60% до 75%. Таким образом, у южноуральцев и гостей региона появилось больше шансов посмотреть зрелищные заезды на этапе Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине». Приобрести билеты можно на сайте kassir.ru и в кассах курорта.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области