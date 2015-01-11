2021-02-26YEKT13:00:00 | Губерния Южноуральских пациентов во время снегопада с помощью санавиации доставили на гемодиализ Источник: med-atlas.ru









В период сложных погодных условий, выпавших на последнюю неделю февраля, сотрудники МЧС, Центра медицины катастроф, Центра диализа и министерства здравоохранения Челябинской области объединили усилия, чтобы спасти жизни более 20 тяжелых пациентов, которые не могли попасть на процедуру гемодиализа.Пациенты с хроническими заболеваниями состоят на учете в медицинских организациях, в случаях, когда требуется проведение регулярных процедур, ведется мониторинг посещений. Такие пациенты есть и на юге Челябинской области, куда пришелся основной удар стихии 22-23 февраля. Более 20 человек с хроническими заболеваниями из Варны, Бредов, Карталов, Агаповки, Фершампенуаза и прилегающих территорий не смогли по разным причинам попасть на гемодиализ.Гемодиализ – метод очищения крови при острых и хронических заболеваниях, в процессе которого из организма человека удаляются токсические продукты обмена веществ. Такую процедуру необходимо проходить постоянно раз в 1-2 дня. И когда пациенты не смогли приехать в медучреждения вовремя, врачи сообщили о необходимости помочь людям.«Существует мониторинг, транспортная логистика и транспорт, закрепленный за пациентами. С каждым пациентом мы на связи, ситуацию мониторили в течение 3-5 дней с 20 февраля. И когда уже критические сроки подошли, и погода ухудшалась, мы подключили всех, чтобы спасти жизни», – рассказал Константин Ахматов, директор «Центра диализа».Он отметил, что для спасения жизней тяжелых пациентов подключились все необходимые специалисты: врачи, хозяйственные работники, транспортные службы, сотрудники МЧС, Центра медицины катастроф, специалисты министерства здравоохранения Челябинской области. Автомобильным транспортом и санавиацией пациентов доставили в Центр диализа в Магнитогорске. Жителям оказали всю необходимую медицинскую помощь.«Сейчас все пациенты вернулись домой, критические моменты сняты. Люди уже ждут следующую процедуру по месту жительства. Хочется поблагодарить всех за слаженную работу, никто из коллег не оставил проблему без внимания», – поделился Константин Ахметов. Источник: med-atlas.ruВ период сложных погодных условий, выпавших на последнюю неделю февраля, сотрудники МЧС, Центра медицины катастроф, Центра диализа и министерства здравоохранения Челябинской области объединили усилия, чтобы спасти жизни более 20 тяжелых пациентов, которые не могли попасть на процедуру гемодиализа.Пациенты с хроническими заболеваниями состоят на учете в медицинских организациях, в случаях, когда требуется проведение регулярных процедур, ведется мониторинг посещений. Такие пациенты есть и на юге Челябинской области, куда пришелся основной удар стихии 22-23 февраля. Более 20 человек с хроническими заболеваниями из Варны, Бредов, Карталов, Агаповки, Фершампенуаза и прилегающих территорий не смогли по разным причинам попасть на гемодиализ.Гемодиализ – метод очищения крови при острых и хронических заболеваниях, в процессе которого из организма человека удаляются токсические продукты обмена веществ. Такую процедуру необходимо проходить постоянно раз в 1-2 дня. И когда пациенты не смогли приехать в медучреждения вовремя, врачи сообщили о необходимости помочь людям.«Существует мониторинг, транспортная логистика и транспорт, закрепленный за пациентами. С каждым пациентом мы на связи, ситуацию мониторили в течение 3-5 дней с 20 февраля. И когда уже критические сроки подошли, и погода ухудшалась, мы подключили всех, чтобы спасти жизни», – рассказал, директор «Центра диализа».Он отметил, что для спасения жизней тяжелых пациентов подключились все необходимые специалисты: врачи, хозяйственные работники, транспортные службы, сотрудники МЧС, Центра медицины катастроф, специалисты министерства здравоохранения Челябинской области. Автомобильным транспортом и санавиацией пациентов доставили в Центр диализа в Магнитогорске. Жителям оказали всю необходимую медицинскую помощь.«Сейчас все пациенты вернулись домой, критические моменты сняты. Люди уже ждут следующую процедуру по месту жительства. Хочется поблагодарить всех за слаженную работу, никто из коллег не оставил проблему без внимания», – поделился Константин Ахметов. AzAzA 2021-02-26YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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