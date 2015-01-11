В Кыштыме полицейские помогли эвакуировать жильцов горящего дома

В «Университетской точке кипения» ЮУрГУ прошел хакатон для студентов QA Assistant. Менее чем за один день команды разработали проекты голосового помощника для горячих линий поликлиник Челябинска на основе технологий искусственного интеллекта.

Хакатон для студентов QA Assistant был впервые организован Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий (ОГБУ «ЧРЦНИТ», iТерритория) совместно с Институтом естественных и точных наук (ИЕТН) ЮУрГУ при поддержке мининформа Челябинской области и «Университетской Точки Кипения», сообщает мининформ.Директор Института естественных и точных наук ЮУрГУ, заведующий кафедрой «Прикладная математика и программирование» Алена Замышляева, обращаясь к студентам, отметила важность участия в мероприятии представителей различных направлений подготовки. «Это позволяет каждому студенту внести свой вклад в решение задачи и реализовать себя в проекте».И в процессе интеллектуальной битвы между четырьмя командами наблюдалась интересная тенденция: работая над поставленной задачей, часть участников проявили себя как дата-аналитики, другие – как разработчики, третьи смогли бы успешно составить техническое задание.«Это не первое мероприятие, которое мы проводим совместно с «Точкой кипения» ЮУрГУ. Для студентов это отличная возможность не только прокачать свои навыки, но и попасть на работу в нашу организацию, которая ведет значимые для региона IT-проекты. В дальнейшем мы планируем с проектной командой, состоящей из студентов-участников хакатона, реализовать этот проект и внедрить голосового помощника частично или полностью в работу первой линии поликлиник города Челябинска», – прокомментировал результаты мероприятия заместитель директора ОГБУ «ЧРЦНИТ» Михаил Пичик.Кураторы и руководители iТерритории на всем протяжении хакатона отвечали на вопросы онлайн и наблюдали за работой команд. После разработки проектов студенты презентовали свои проекты экспертной комиссии, в состав которой вошли представители ОГБУ «ЧРЦНИТ», ГБУЗ «ЧОМИАЦ», Института естественных и точных наук, а также кафедр «Прикладная математика и программирование» и «Информационные системы в экономике» ЮУрГУ.По итогам обсуждения и презентаций команд первое место в хакатоне QA Assistant заняла команда «TEAMA» под руководством студента Высшей школы экономики и управления направления «Бизнес-информатика» Константина Елисеева. «Да, было очень здорово! Конечно, побольше бы времени и возможность создания MVP, но всего понемногу. Огромное спасибо!» – поделился впечатлениями капитан команды.Второе место заняла команда Семена Зубкова, студента ИЕТН направления «Математика и компьютерные науки», третье - команда Никиты Овчинникова, студента ИЕТН направления «Прикладная математика и информатика».На церемонии награждения Никита поблагодарил организаторов за проведенное мероприятие. «Для меня это был первый опыт участия в хакатоне. Эмоции остались только положительные!» – рассказал капитан «бронзовой» команды.Часть участников пожелали присоединиться к командам непосредственно перед мероприятием. К приятному удивлению в их числе оказались иностранные студенты из Ирака и Сирии, благодаря которым мероприятие практически обрело международные масштабы.Всем командам-победителям и призерам были вручены дипломы и призы от ОГБУ «ЧРЦНИТ» и «Университетской точки кипения» ЮУрГУ. Остальные участники награждены поощрительными призами.«Участие в хакатоне позволяет студентам внести свой вклад в реализацию социально значимого для Челябинской области проекта, а также повысить свои знания, умения, навыки и востребованность на рынке труда» - прокомментировала Елена Бунова, заместитель директора «Университетской Точки Кипения ЮУрГУ», доцент кафедры «Прикладная математика и программирование» ИЕТН.Ее поддержал Михаил Пичик. По словам представителя iТерритории, такая практика будет очень полезна для всех участников и организаторов мероприятия, а опыт совместной работы над проектами будет продолжен. Так, в начале апреля 2021 года планируется провести открытое мероприятие на площадке iТерритории, где студентов познакомят с руководителями учреждения, а также уже выполненными и актуальными проектами этого года.[gallery] Подробнее