В Кыштыме полицейские помогли эвакуировать жильцов горящего дома

В Кыштыме старшина полиции Николай Плаксин и стажер Никита Нечаев помогли эвакуировать людей из горящего дома.
Сообщается, что в вечернее время, находясь на маршруте патрулирования, полицейские получили сообщение от дежурного, что в одном из домов по улице Юлии Ичевой в квартире задымление. Правоохранители сразу поспешили на помощь жильцам дома.
«Полицейскими было организовано оповещение граждан, где произошло возгорание. Жильцам первого-третьего этажей помогли выйти на улицу, остальных в связи с высокой задымленностью подъезда разместили в одной из квартир на пятом. Также полицейские проинформировали сотрудников МЧС о своем местонахождении и пятерых гражданах», – говорится в сообщении.
Прибывшие на место пожарные локализовали очаг возгорания и в кислородных масках вывели граждан на улицу. Сейчас жизни и здоровью жителей дома ничего не угрожает.
https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-politseyskie-pomogli-evakuirovat-zhiltsov-goryaschego-doma_134647.html