Выпускники школ в 2021 году пройдут итоговую аттестацию по упрощенным правилам

Выпускники школ в 2021 году будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам.

Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как следует из постановления, Минпросвещения и Рособрнадзор до 29 марта должны скорректировать свои правовые акты с учетом новых особенностей.

«Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», – говорится в пояснительной записки.

В частности, в текущем году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

«Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно», – уточнили в пресс-службе кабмина.

Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку (по их выбору).

https://dostup1.ru/society/Vypuskniki-shkol-v-2021-godu-proydut-itogovuyu-attestatsiyu-po-uproschennym-pravilam_134680.html