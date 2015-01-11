Магнитогорские библиотекари приняли участие во Всероссийской форсайт-сессии

Сотрудники магнитогорской библиотеки им. Б.Ручьева присоединились ко Всероссийской форсайт-сессии «Библиотекарь будущего». Это современная онлайн-дискуссия. Ее цели - определить, как изменится в ближайшие годы профессия библиотекаря и миссия библиотек в целом, спрогнозировать будущее развитие библиотечной отрасли и успешно адаптироваться к переменам.В команду от Магнитогорска вошли преподаватели, блогеры, журналисты, студенты и непосредственно библиотекари. Площадкой послужила Ручьевка. В онлайн-режиме участники отвечали на простые и одновременно емкие вопросы: что такое «библиотека сегодня», какие навыки необходимы современным специалистам этой отрасли.Больше всего участников магнитогорской группы форсайта заинтересовало обсуждение вопроса «Какова миссия библиотеки будущего?». Участникам пришлось попытаться спрогнозировать развитие событий в библиотечном деле до 2035 года. Собственно говоря, в этом и есть основная задача форсайта - воображая будущее, человек невольно начинает воплощать его в жизнь. По мнению участников, за этот период изменится многое, включая даже жанровые предпочтения читателей. На запуске форсайт-сессии прозвучали экспертные выступления. Среди них - лекция Павла Лукши, профессора практики Московской школы управления «Сколково». По его словам, сейчас есть запрос на новую роль библиотеки, она все меньше становится хранилищем, все больше пространством, которое во многом повышает уровень качества жизни сообщества.«Библиотеки всегда были катализатором образовательной деятельности, ведь у них целостная функция развития сообществ. Современные библиотеки должны превращаться в культурно-образовательные хабы, которые предназначены для всех групп и возрастов», - резюмировал эксперт.«Участие в форсайте - интересный и новый опыт. Дух захватывало от мысли, что одновременно сотни человек работают над решением общей задачи. Радовало, что во время онлайн-обсуждений другие участники озвучивали мысли, подобные твоим. Значит, мы единомышленники!» – рассказала одна из участниц онлайн-форсайта в Центральной библиотеке им. Б. Ручьева г. Магнитогорска журналист Ирина Подрядова.В двухдневном онлайн-интенсиве приняли участие лидеры библиотечной отрасли, эксперты из сферы образования, технологий, журналисты. Всего событие объединило более 700 участников по всей стране. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры и архивов Иркутской области.Экспертный анализ результатов форсайт-сессии будет представлен 27 мая на онлайн-форуме «Библиотекарь будущего» на базе Российской государственной библиотеки.