2021-03-01YEKT14:00:00 | Губерния Резиденты индустриального парка ММК в 2020 году повысили все экономические показатели Источник: ММК-Индустриальный парк









Уверенный экономический рост продемонстрировали по итогам 2020 г. резиденты «ММК-Индустриальный парк», в том числе обеспечивающие работу системообразующих отраслей промышленности. Несмотря на вызванную пандемией общую нестабильность, объем инвестиций увеличился на 15%, до 294 млн руб. Объем отгруженной продукции вырос вдвое и составил более 3 млрд руб, причём этот показатель ежегодно растёт более чем на 100%. Налогов в совокупности было уплачено 190 млн руб., что на 20% больше аналогичного показателя 2019 г.Всё это стало возможным благодаря внедрению системы региональных и муниципальных льгот, серьёзно повышающих инвестиционную привлекательность производственной площадки.«В области действуют уже шесть индустриальных парков. Три из них, в том числе «ММК-Индустриальный парк», прошли аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. В Челябинской области для создания условий их успешного развития сделано немало. Сегодня инвесторы могут воспользоваться целой системой налоговых льгот. Это, в том числе, обнуление ставки налога на имущество и снижение до 13,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. С прошлого года им также доступен инвестиционный налоговый вычет, позволяющий возместить до 90% расходов организации. Далеко не у всех российских регионов есть такой список мер господдержки», – говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.За прошлый год в индустриальном парке создано 320 рабочих мест, а всего на данный момент на площадке их насчитывается 927. Ежегодный рост происходит как за счет привлечения новых резидентов, так и благодаря расширению производств уже действующих.За первые пять лет своего развития «ММК-Индустриальный парк» прошел путь от площадки с инвестиционной привлекательностью ниже средней по отрасли до одного из отраслевых лидеров. По итогам 2020 г. он вошел в «высшую лигу» инвестиционных площадок страны, получив класс «А-А», присваиваемый паркам, максимально привлекательным для инвесторов. Магнитогорский парк единственный из них, кто ежегодно повышает свой класс в соответствующем рейтинге.Сегодня его резидентами являются 33 предприятия. Здесь действуют производства моющих средств, концентратов на основе фосфорной кислоты, минеральных удобрений; продукции из полиэтилена, деревообрабатывающее производство, занимающееся изготовлением ящиков, европалет, катушек для проволоки и прочей тары и др.На территории индустриального парка созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Готовый имущественный комплекс площадью в 65 гектаров оснащен инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» софинансирует проекты, реализуемые резидентами «ММК-Индустриальный парк».Всего с момента создания площадки в 2016 г. её резиденты инвестировали в свое развитие более 750 млн рублей, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.Источник: при подготовке релиза использованы материалы пресс-службы ПАО «ММК».*** Источник: ММК-Индустриальный паркУверенный экономический рост продемонстрировали по итогам 2020 г. резиденты «ММК-Индустриальный парк», в том числе обеспечивающие работу системообразующих отраслей промышленности. Несмотря на вызванную пандемией общую нестабильность, объем инвестиций увеличился на 15%, до 294 млн руб. Объем отгруженной продукции вырос вдвое и составил более 3 млрд руб, причём этот показатель ежегодно растёт более чем на 100%. Налогов в совокупности было уплачено 190 млн руб., что на 20% больше аналогичного показателя 2019 г.Всё это стало возможным благодаря внедрению системы региональных и муниципальных льгот, серьёзно повышающих инвестиционную привлекательность производственной площадки.«В области действуют уже шесть индустриальных парков. Три из них, в том числе «ММК-Индустриальный парк», прошли аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. В Челябинской области для создания условий их успешного развития сделано немало. Сегодня инвесторы могут воспользоваться целой системой налоговых льгот. Это, в том числе, обнуление ставки налога на имущество и снижение до 13,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. С прошлого года им также доступен инвестиционный налоговый вычет, позволяющий возместить до 90% расходов организации. Далеко не у всех российских регионов есть такой список мер господдержки», – говорит министр промышленности Челябинской областиЗа прошлый год в индустриальном парке создано, а всего на данный момент на площадке их насчитывается. Ежегодный рост происходит как за счет привлечения новых резидентов, так и благодаря расширению производств уже действующих.За первые пять лет своего развития «ММК-Индустриальный парк» прошел путь от площадки с инвестиционной привлекательностью ниже средней по отрасли до одного из отраслевых лидеров. По итогам 2020 г. он вошел в «высшую лигу» инвестиционных площадок страны, получив класс «А-А», присваиваемый паркам, максимально привлекательным для инвесторов. Магнитогорский парк единственный из них, кто ежегодно повышает свой класс в соответствующем рейтинге.Сегодня его резидентами являются 33 предприятия. Здесь действуют производства моющих средств, концентратов на основе фосфорной кислоты, минеральных удобрений; продукции из полиэтилена, деревообрабатывающее производство, занимающееся изготовлением ящиков, европалет, катушек для проволоки и прочей тары и др.На территории индустриального парка созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Готовый имущественный комплекс площадью в 65 гектаров оснащен инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» софинансирует проекты, реализуемые резидентами «ММК-Индустриальный парк».Всего с момента создания площадки в 2016 г. её резиденты инвестировали в свое развитиечто говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.Источник: при подготовке релиза использованы материалы пресс-службы ПАО «ММК».*** ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Парк возник в 2016 г. на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Общая площадь готового имущественного комплекса – 65 гектаров. Руководство ММК приняло решение предоставить территорию бывшего завода резидентам, готовым развивать здесь промышленный бизнес. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Предприятие производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. AzAzA 2021-03-01YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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