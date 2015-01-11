В выставочном зале Центральной городской библиотеки открылась экспозиция «ТРЭШ-АРТ»

Свое творчество представили озерчане Ольга Чернова и Виталий Боднев.

Слово «трэш» переводится как ненужный хлам. Все вещи, представленные на выставке, обрели вторую жизнь благодаря умелым рукам мастеров.

Открывая выставку, сотрудница отдела искусств библиотеки Галина Левкова припомнила, как в одном из разговоров Ольга сказала: «Спасибо маме, что не отбила руки, когда в детстве я копалась в вещах, механизмах, разбирая их – не для того, чтобы сломать, а посмотреть, что там внутри».

Потребность в созидании зрела с годами, художница получила образование на факультете декоративно-прикладного творчества Челябинской Академии культуры и искусств.

А потом возникли тапочки, простенькие такие, но очень удобные, привезенные из первого заграничного путешествия в Бирму. Они сопровождали Ольгу во всех последующих путешествиях, пока не развалились окончательно. Тут то и пришла мысль их увековечить. На большом куске линолеума с помощью монтажной пены была создана карта путешествий, в центре которой красовались любимые тапки.

Сегодня работы художницы едва помещаются в квартире. Ее первая выставка прошла в библиотеке в 2019 году. А теперешняя куда более богата и разнообразна. Поражают величием сказочные замки, сотворенные из старых телевизоров и принтеров, пластиковых бутылок и стаканчиков, сияющий железный дровосек, сделанный, как это ни парадоксально, из картона, разнообразные панно, хрупкие балеринки, любовно вылепленные из гипса.

Просто не верится, что вся эта красота создана из хлама, который среднестатистический житель обычно выбрасывает на помойку.

Экспонаты второго участника выставки, Виталия Боднева, который тоже представил экспозицию второй раз, занимают гораздо меньшую площадь, но от этого не менее значительны. Сотрудник производственного объединения «Маяк» всерьез увлекся созданием атрибутов компьютерных игр в натуральную величину. На выставке можно сфотографироваться в шлеме группы Daft Punk и с моделью гаусс-пушки.

Думается, что и взрослым, и мальчишкам и девчонкам на выставке будет весело и интересно, ведь экспонаты можно трогать руками, включать, примерять.

Еще во время установки экспозиции в библиотеке к Ольге Черновой подошли две дамы и спросили: «Где вы черпаете вдохновение?» «Из мусора» - не задумываясь, ответила Ольга.

Ну что ж, все как в хрестоматийной строчке Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда».

Посетить интереснейшую выставку в библиотеке можно до 19 марта. Экспонаты будут обновляться. График работы библиотеки: воскресенье-понедельник 11-19 ч., пятница 11-18 ч., суббота - выходной. Тел. для справок: 2-30-78.

Текст: Светлана Гурина.

Фото: Владимир Чирков.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46064/