В ГИБДД Челябинска установили виновника ДТП с падением автобуса с моста

В ГИБДД Челябинска сообщили новые подробности ДТП, в котором с моста упал рейсовый автобус, – установлен предполагаемый виновник аварии.

Авария произошла 1 марта в 8. 10 на Троицком тракте возле переезда через железнодорожные пути. Экскаватор-погрузчик JBC, которым управлял 37-летний водитель, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутным ВАЗ-2112. После этого экскаватор продолжил движение и на встречной полосе в него врезался автобус Hyundai №133, ехавший из Челябинска в поселок Первомайский.

«За рулем автобуса находился 62-летний водитель. После столкновения автобус наехал на бордюр, повредив его, и выехал за пределы проезжей части», – пояснили в ГИБДД.

По предварительной информации, четверо пассажиров из восьми, находившихся в автобусе, получили травмы. Одну пассажирку, а также водителя легковушки увезли в больницу.

https://dostup1.ru/accident/V-GIBDD-Chelyabinska-ustanovili-vinovnika-DTP-s-padeniem-avtobusa-s-mosta_134733.html