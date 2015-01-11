В Челябинской области пройдет «Бизнес-базар»

Ярмарка будет проходить 6 марта в Кунашакском районе. Цель мероприятия – помочь сельскохозяйственным производителям региона в сбыте продукции, презентовать свой товар широкой аудитории, найти новых клиентов. Центр «Мой бизнес» приглашает к участию в мероприятии как фермеров Челябинской области, желающих продать свою продукцию, так и тех, кто заинтересован в ее покупке.Гости «Бизнес-базара» смогут приобрести мясную продукцию, овощи, рыбу, валенки, варенье из шишек и многое другое. В настоящий момент 10 сельхозпроизводителей уже подтвердили свое участие, еще 10 могут сделать это до 5 марта включительно.«Первый фестиваль «Бизнес-базар» показал хорошие результаты: свою продукцию презентовали 80 фермеров, ярмарка собрала 400 гостей, выручка сельскохозяйственных производителей составила порядка 300 тыс. рублей. В связи с профилактическими мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, в этом году мероприятие будет проходить в меньшем формате. Однако мы уверены, что это не повлияет на эффективность и пользу мероприятия как для сельхозпроизводителей, так и для гостей ярмарки. Поэтому встречаемся 6 марта в Кунашакском районе», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.Если вы сельскохозяйственный производитель и хотите принять участие в «Бизнес-базаре», презентовать свой товар, необходимо обратиться к специалисту центра «Мой бизнес» Ирине Асановой по телефону 8-912-896-13-62.Стоит отметить, что для гостей мероприятия будет подготовлена развлекательная программа.Дата мероприятия: 6 марта, с 10:00.Место проведения: Центральная площадь напротив здания администрации Кунашакского района (ул. Ленина, д. 103).Работа центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».