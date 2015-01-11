В Челябинской области пройдет «Бизнес-базар»

С 4 марта село Кременкуль начнет получать качественную питьевую воду из Шершневского водохранилища. Таким образом будет завершен масштабный двухлетний проект в рамках программы «Чистая вода», на реализацию которого было направлено свыше 81 миллиона рублей. В домах кременкульцев из кранов потечет мягкая и чистая вода, а действующая скважина, которой пользовались более четверти века, будет законсервирована.

В село Кременкуль до 1995 года вода подавалась из реки Миасс (водозабор возле деревни Большие Харлуши). Когда водопровод пришел в негодность, село перевели на подземную скважину. Однако качество подаваемой в сети поселения воды не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по показателям жесткости. Воду приходилось отстаивать в резервуарах-накопителях. А все социальные учреждения Кременкуля (школа, детский сад, амбулатория) по требованиям Роспотребнадзора обеспечивались привозной водой и одноразовой посудой, что приводило к дополнительной финансовой нагрузке на бюджет поселения.Решению застарелой проблемы способствовало вступление Сосновского района в 2019 году в государственную программу «Чистая вода». В течение двух лет проводились работы по технологическому подключению Кременкуля к централизованным сетям водоснабжения ООО «ЮжУралВодоканал».На первом этапе, в 2019 году, из областного бюджета было выделено 48 904,21 тыс. рублей. На эти средства осуществили разработку проектно-сметной документации и строительство участка водовода протяженностью 4,1 км от водопроводного колодца - 13 (ВК-13) до ВК-24, а также спроектировали участок в 4,5 км от ВК-24 до точки подключения в селе Кременкуль. В 2020 году Сосновскому району выделили еще 31 953,96 тыс. рублей на строительство указанного участка. По итогам прошедшего в июне аукциона стоимость работ составила 27 200,00 тыс. рублей. Подрядная организация ООО «Евротехстрой-ЕК» завершила прокладку участка водовода в середине декабря прошлого года, после чего на протяжении января-февраля 2021 года продолжались пуско-наладочные работы. Сейчас проводится запуск последнего участка – от ВК-24 до накопительных резервуаров села Кременкуль.Всего в рамках программы «Чистая вода» за два года было построено 8,6 км водовода в две нитки диаметром 150 мм. Благодаря этому водопроводная сеть ООО «ЮжУралводоканал» соединена с накопительными резервуарами села Кременкуль, откуда вода подается по существующей сети.Теперь Кременкуль, где проживают четыре тысячи человек и работает десяток социальных объектов, будет получать мягкую и чистую питьевую воду. Водоподготовка проводится силами ООО «ЮжУралводоканал» непосредственно на водозаборе Шершневского водохранилища.Кроме того, из консолидированного бюджета Сосновского района дополнительно было направлено 600 тыс. рублей на установку автоматики для резервуаров, что дает возможность регулировать давление при подаче потребителям. Также в планах строительство повысительной станции на ВК-24, что позволит улучшить подачу воды и в перспективе присоединить к водоводу Новый Кременкуль. Подробнее