Южноуральцы еще успеют подать заявку на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

Этап регистрации на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» продлен до 5 марта. Такое решение организаторы приняли в связи с большим интересом профессионального сообщества к проекту.

За пять недель на конкурс зарегистрировались более 10 тысяч человек со всей страны. Конкурс проводят АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец сообщила, что в последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий. «Изначально мы не планировали таких мер, но из-за праздничных дней рабочая неделя была сокращенной, и у некоторых объективно был затруднен доступ. Мы приняли решение уточнить правила и продлить этап регистрации до 5 марта включительно», – рассказала Юлия Аблец.По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, конкурс привлек профессионалов со всех регионов России.На сегодняшний день лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва с 12,87% всех регистраций, Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (3,2%), Московская область (3,09%), Башкортостан (2,72%). У 79,7% участников есть высшее образование, еще 14% имеют незаконченное высшее или являются студентами выпускных курсов. Среднее профессиональное образование имеют 6,3% участников. На долю женщин приходится почти половина регистраций, 47,3%, мужчин - 52,7%. Самыми активными оказались участники молодого и среднего возраста. На категорию от 30 до 40 лет приходится 43,4% регистраций, от 20 до 30 – 35,4%, от 40 до 50 – 13,9%.Член экспертного совета конкурса Павел Безручко напомнил о необходимости выполнения первых заданий – записи видеоинтервью с рассказом о себе и презентации проекта, реализованного участником. «За последние дни в системе добавилось большое число личных кабинетов, но многие еще не успели закончить регистрацию и выполнить задания. Мы решили дать этим потенциальным участникам дополнительное время. До 12:00 9 марта для всех конкурсантов сохраняется возможность вносить изменения в свои задания», – сказал эксперт.Подать заявку на участие в конкурсе на сайте лидерыинтернета.рф могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Этап регистрации продлится до 23:59 5 марта 2021 года, сообщают организаторы конкурса.

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Этап регистрации на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» продлен до 5 марта. Такое решение организаторы приняли в связи с большим интересом профессионального сообщества к проекту.За пять недель на конкурс зарегистрировались более 10 тысяч человек со всей страны. Конкурс проводят АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец сообщила, что в последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий. «Изначально мы не планировали таких мер, но из-за праздничных дней рабочая неделя была сокращенной, и у некоторых объективно был затруднен доступ. Мы приняли решение уточнить правила и продлить этап регистрации до 5 марта включительно», – рассказала Юлия Аблец.По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, конкурс привлек профессионалов со всех регионов России.На сегодняшний день лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва с 12,87% всех регистраций, Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (3,2%), Московская область (3,09%), Башкортостан (2,72%). У 79,7% участников есть высшее образование, еще 14% имеют незаконченное высшее или являются студентами выпускных курсов. Среднее профессиональное образование имеют 6,3% участников. На долю женщин приходится почти половина регистраций, 47,3%, мужчин - 52,7%. Самыми активными оказались участники молодого и среднего возраста. На категорию от 30 до 40 лет приходится 43,4% регистраций, от 20 до 30 – 35,4%, от 40 до 50 – 13,9%.Член экспертного совета конкурса Павел Безручко напомнил о необходимости выполнения первых заданий – записи видеоинтервью с рассказом о себе и презентации проекта, реализованного участником. «За последние дни в системе добавилось большое число личных кабинетов, но многие еще не успели закончить регистрацию и выполнить задания. Мы решили дать этим потенциальным участникам дополнительное время. До 12:00 9 марта для всех конкурсантов сохраняется возможность вносить изменения в свои задания», – сказал эксперт.Подать заявку на участие в конкурсе на сайте лидерыинтернета.рф могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Этап регистрации продлится до 23:59 5 марта 2021 года, сообщают организаторы конкурса.