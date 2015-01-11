Челябинскую область снова будет штормить

Погоду в Челябинской области до конца текущей недели будет определять атмосферный фронт низкого давления – это означает потепление, усиление ветра и осадки.

Уже к вечеру вторника, 2 марта, атмосферное давление в Челябинской области упадет до 728 мм рт.ст. (при мартовской норме 739-742 мм рт.ст.) и будет сохраняться таким как минимум до 5 марта.

Юго-западный циклон принесет усиление ветра до 14-ти, в пятницу – до 18 метров в секунду, будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега, за счет перепада ночных и дневных температур – от минус 16 до плюс 2 – на дорогах будет гололедица.

Добавим, ориентируясь на неблагоприятный прогноз, Госавтоинспекция заблаговременно предупредила, что при ухудшении погоды может быть ограничено движение автобусов и большегрузных автомобилей на трассе М-5 в горнозаводской зоне.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskuyu-oblast-snova-budet-shtormit_134767.html