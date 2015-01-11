2021-03-02YEKT14:00:00 | Губерния ЮУрГУ успешно развивает проекты по всем направлениям Уральского НОЦ Источник: пресс-служба ЮУрГУ









Южно-Уральский государственный университет принял участие в совещании, которое было проведено для участников Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые промышленные технологии и материалы» (УМНОЦ) накануне подготовки отчета о деятельности НОЦ за 2020 год. На данный момент в НОЦ входит 58 участников.В работу Уральского научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» вовлечены крупнейшие вузы Урала, а также крупнейшие предприятия региона. Уральский НОЦ победил в конкурсе на получение федеральной поддержки, кроме того, финансирование проектов идет из областного бюджета. За 2020 год удалось достигнуть значительных результатов.«Южно-Уральский государственный университет успешно развивает проекты по всем направлениям УМНОЦ. Вуз выполняет функции регионального проектного офиса и поэтому было проведено назначение руководителей по направлениям. Виктор Федоров, декан аэрокосмического факультета, отвечает за аэрокосмос. Виктор Гузеев, декан факультета машиностроения, руководит направлением «новые технологии». Проекты по энергетике возглавляет Антон Бычков, и.о. декана энергетического факультета. За исследования в области новых материалов отвечает декан факультета материаловедения и металлургических технологий Михаил Иванов, руководитель направления «экология» - Вячеслав Авдин, декан химического факультета», - рассказал проректор ЮУрГУ по НОЦ и комплексным научно-техническим программам, директор Политехнического института Сергей Ваулин.Большое внимание в ЮУрГУ уделяется образовательной составляющей УМНОЦ. Игорь Щуров, заместитель директора Политехнического института, занимается образовательной платформой, Ирина Волошина, директор Института дополнительного образования, отвечает за повышение квалификации участников УМНОЦ через дополнительное образование. Важную роль играет коммерциализация проектов, поэтому экономической частью руководит директор Высшей школы экономики и управления Ирина Савельева. Большую помощь оказывает Правительство Челябинской области.Приоритет Уральского НОЦ – разработка и внедрение инновационных технологий, формирование рынка высокотехнологичных производств в интересах отечественных отраслей (машиностроения и приборостроения, авиастроения и космических технологий).Южно-Уральский государственный университет в рамках УМНОЦ участвует в проекте по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел. Сегодня над этим проектом работают ученые из Государственного ракетного центра им. академика В. П. Макеева совместно с инженерами из ЮУрГУ и АО «НИИМаш».В настоящее время ЮУрГУ прорабатывает вопросы возможности создания многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя, проект которой был предложен Государственным ракетным центром им. академика В. П. Макеева. Ракета-носитель будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время межполетного обслуживания ракеты будет составлять всего 24 часа. Первый опытный образец ракеты-носителя ученые и инженеры планируют опробовать в 2028 году.ЮУрГУ – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии.В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Источник: пресс-служба ЮУрГУЮжно-Уральский государственный университет принял участие в совещании, которое было проведено для участников Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые промышленные технологии и материалы» (УМНОЦ) накануне подготовки отчета о деятельности НОЦ за 2020 год. На данный момент в НОЦ входит 58 участников.В работу Уральского научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» вовлечены крупнейшие вузы Урала, а также крупнейшие предприятия региона. Уральский НОЦ победил в конкурсе на получение федеральной поддержки, кроме того, финансирование проектов идет из областного бюджета. За 2020 год удалось достигнуть значительных результатов.«Южно-Уральский государственный университет успешно развивает проекты по всем направлениям УМНОЦ. Вуз выполняет функции регионального проектного офиса и поэтому было проведено назначение руководителей по направлениям. Виктор Федоров, декан аэрокосмического факультета, отвечает за аэрокосмос. Виктор Гузеев, декан факультета машиностроения, руководит направлением «новые технологии». Проекты по энергетике возглавляет Антон Бычков, и.о. декана энергетического факультета. За исследования в области новых материалов отвечает декан факультета материаловедения и металлургических технологий Михаил Иванов, руководитель направления «экология» - Вячеслав Авдин, декан химического факультета», - рассказал проректор ЮУрГУ по НОЦ и комплексным научно-техническим программам, директор Политехнического института.Большое внимание в ЮУрГУ уделяется образовательной составляющей УМНОЦ. Игорь Щуров, заместитель директора Политехнического института, занимается образовательной платформой, Ирина Волошина, директор Института дополнительного образования, отвечает за повышение квалификации участников УМНОЦ через дополнительное образование. Важную роль играет коммерциализация проектов, поэтому экономической частью руководит директор Высшей школы экономики и управления Ирина Савельева. Большую помощь оказывает Правительство Челябинской области.Приоритет Уральского НОЦ – разработка и внедрение инновационных технологий, формирование рынка высокотехнологичных производств в интересах отечественных отраслей (машиностроения и приборостроения, авиастроения и космических технологий).Южно-Уральский государственный университет в рамках УМНОЦ участвует в проекте по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел. Сегодня над этим проектом работают ученые из Государственного ракетного центра им. академика В. П. Макеева совместно с инженерами из ЮУрГУ и АО «НИИМаш».В настоящее время ЮУрГУ прорабатывает вопросы возможности создания многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя, проект которой был предложен Государственным ракетным центром им. академика В. П. Макеева. Ракета-носитель будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время межполетного обслуживания ракеты будет составлять всего 24 часа. Первый опытный образец ракеты-носителя ученые и инженеры планируют опробовать в 2028 году.ЮУрГУ – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии.В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». AzAzA 2021-03-02YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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