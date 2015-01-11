Ученые ЮУрГУ получили грант на проведение исследований на базе научного парка СПбГУ

Исследовательский коллектив Южно-Уральского государственного университета получил поддержку Российского научного фонда в конкурсе «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» президентской программы исследовательских проектовКоманда ведущих ученых ЮУрГУ под руководством доктора химических наук Дмитрия Жеребцова начинает работу над проектом «Металл-органические координационные полимеры с галоген- и пниктогенсодержащими лигандами: „нетрадиционные“ нековалентные взаимодействия как инструмент для создания новых функциональных материалов».Проект победил в Инфраструктурном конкурсе Президентской программы исследовательских проектов. Все представленные российскими учеными идеи были направлены на формирование передового сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся мировым признанием. Цель работы ученых ЮУрГУ – создание новых материалов для датчиков, которые помогут решить проблемы экологии.«Проект посвящен разработке новых материалов, с помощью которых могут решаться проблемы, связанные как с ресурсосбережением – выделение ценных веществ и их повторное использование, так и с охраной окружающей среды – создание сенсоров, реагирующих на загрязнители, а также селективных сорбентов для их поглощения из сложных смесей», – рассказал к.х.н., руководитель Лаборатории полициклических ароматических соединений и углеродных наноматериалов ЮУрГУ Дмитрий Жеребцов.Ученым предстоит создать материалы, исследовать и предложить их для создания датчика, который сможет заинтересовать профильные производства. Проект будет реализован на базе Научного парка СПбГУ: исследователи ЮУрГУ будут отправлять почтой образцы веществ в Санкт-Петербург для анализа на уникальных приборах, которыми не располагает южноуральский вуз.Предварительно работа над проектом рассчитана до 2024 года, ежегодно РНФ будет обеспечивать грантовую поддержку в размере от 4 до 6 миллионов рублей. Также при необходимости ученые смогут продлить проект на срок до 3 лет.Отметим, что конкурс «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» был объявлен в июне 2020 года. По итогам независимой экспертизы победителями признаны 149 российских проектов.