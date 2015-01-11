27 февраля в школе №27 прошли традиционные муниципальные научные чтения имени И.В. Курчатова

Напомним, что Курчатовские чтения – это уникальное конкурсное мероприятие для реализации интеллектуального и творческого потенциала школьников, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью.
В Озерском городском округе научные чтения для детей проходят более двадцати лет. Сначала в них участвовали старшеклассники, в настоящее время в чтениях участвуют также ребята с третьего по пятый класс. В этом году проведению мероприятия не помешала даже пандемия. Участники и конкурсное жюри работали в формате видеоконференции.
– Я сам учился в этой школе, она для меня родная, кроме того школа №27 расположена на моём избирательном округе, – рассказал о конкурче член жюри, депутат Собрания депутатов Вадим Каримов. – Я с удовольствием принимаю участие в жюри, в этом году я оценивал работы по краеведению. Я думаю, что у видеоформата даже есть свои плюсы, поскольку за пять минут ребёнок может полностью раскрыть свою тему и сделать это в спокойной для него обстановке. Вообще я считаю, что Курчатовские чтения – это очень важный конкурс, который может стать для ребят первой большой ступенькой в мир науки. При этом в школе №27 созданы все условия для проведения этого мероприятия, ребятам нет необходимости куда-то ехать.
В этом году работы представили около ста обучающихся с 3 по 11 класс из образовательных организаций и учреждений дополнительного образования Озерского городского округа и Снежинска.
Участники с 3 по 5 классы представили членам жюри свои видеоматериалы по следующим направлениям:
«Инженерные идеи» (математика, информатика, технология)
«Слово за нами…» (русский язык и литература)
«Моя малая родина» (история, обществознание, краеведение)
«Юный исследователь» (физика, химия, астрономия)
«Сила природы» (биология, география)
«В гармонии с природой» (экология, валеология)
«На большой планете» (иностранный язык)
«Здоровьесбережение» (физическая культура)
«Искусство общения» (психология, педагогика)
«Язык звуков и красок» (музыка, изобразительное искусство, МХК)
Участники с 6 по 11 класс представили работы по следующим секциям:
Секция гуманитарных наук (лингвистика, литературоведение, история, краеведение);
Секция естественных наук (биология, химия, медицина, валеология, экология, астрономия);
Секция общественных наук (педагогика, психология, экономика, право, политология, культурология);
Секция технологии;
Секция «Будущее Росатома» (физика, математика, информатика, программирование, радиационная безопасность, радиология, техническое творчество и изобретательство (робототехника, прототипирование).
Экспертами проектов выступили педагоги образовательных организаций, преподаватели ОТИ НИЯУ МИФИ, сотрудники ЮУрИБФ.
При подведении итогов Курчатовских чтений жюри высоко оценило интеллектуально – творческий потенциал юных исследователей. Работы участников были отмечены Дипломами I, II и III степени.
Организаторы Курчатовских чтений желают всем умницам и умникам удачи, успехов и побед в достижении поставленных целей.