27 февраля в школе №27 прошли традиционные муниципальные научные чтения имени И.В. Курчатова

Напомним, что Курчатовские чтения – это уникальное конкурсное мероприятие для реализации интеллектуального и творческого потенциала школьников, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью.

В Озерском городском округе научные чтения для детей проходят более двадцати лет. Сначала в них участвовали старшеклассники, в настоящее время в чтениях участвуют также ребята с третьего по пятый класс. В этом году проведению мероприятия не помешала даже пандемия. Участники и конкурсное жюри работали в формате видеоконференции.

– Я сам учился в этой школе, она для меня родная, кроме того школа №27 расположена на моём избирательном округе, – рассказал о конкурче член жюри, депутат Собрания депутатов Вадим Каримов. – Я с удовольствием принимаю участие в жюри, в этом году я оценивал работы по краеведению. Я думаю, что у видеоформата даже есть свои плюсы, поскольку за пять минут ребёнок может полностью раскрыть свою тему и сделать это в спокойной для него обстановке. Вообще я считаю, что Курчатовские чтения – это очень важный конкурс, который может стать для ребят первой большой ступенькой в мир науки. При этом в школе №27 созданы все условия для проведения этого мероприятия, ребятам нет необходимости куда-то ехать.

В этом году работы представили около ста обучающихся с 3 по 11 класс из образовательных организаций и учреждений дополнительного образования Озерского городского округа и Снежинска.

Участники с 3 по 5 классы представили членам жюри свои видеоматериалы по следующим направлениям:

«Инженерные идеи» (математика, информатика, технология)

«Слово за нами…» (русский язык и литература)

«Моя малая родина» (история, обществознание, краеведение)

«Юный исследователь» (физика, химия, астрономия)

«Сила природы» (биология, география)

«В гармонии с природой» (экология, валеология)

«На большой планете» (иностранный язык)

«Здоровьесбережение» (физическая культура)

«Искусство общения» (психология, педагогика)

«Язык звуков и красок» (музыка, изобразительное искусство, МХК)

Участники с 6 по 11 класс представили работы по следующим секциям:

Секция гуманитарных наук (лингвистика, литературоведение, история, краеведение);

Секция естественных наук (биология, химия, медицина, валеология, экология, астрономия);

Секция общественных наук (педагогика, психология, экономика, право, политология, культурология);

Секция технологии;

Секция «Будущее Росатома» (физика, математика, информатика, программирование, радиационная безопасность, радиология, техническое творчество и изобретательство (робототехника, прототипирование).

Экспертами проектов выступили педагоги образовательных организаций, преподаватели ОТИ НИЯУ МИФИ, сотрудники ЮУрИБФ.

При подведении итогов Курчатовских чтений жюри высоко оценило интеллектуально – творческий потенциал юных исследователей. Работы участников были отмечены Дипломами I, II и III степени.

Организаторы Курчатовских чтений желают всем умницам и умникам удачи, успехов и побед в достижении поставленных целей.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46070/