В школах Челябинской области начались всероссийские проверочные работы

В Челябинской области школьники начали писать всероссийские проверочные работы — ВПР. С 1 марта они проводятся среди учеников 11 классов.

«Школьники пишут проверочные работы по единым комплектам заданий, которые в дальнейшем оценивают по единым критериям. На официальном сайте Федерального института оценки качества образования размещены образцы и описание ВПР в 2021 году. Любой родитель может ознакомиться с порядком проведения ВПР и увидеть примерные образцы работ»,

— рассказала начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Одиннадцатиклассники будут писать работы с 1 по 26 марта. Им предстоит проверить знания по таким предметам, как история, биология, география, физика, химия и иностранные языки. Выбирать предметы будет школа. Эти проверочные работы предназначены в первую очередь для выпускников, не выбравших данные предметы для сдачи ЕГЭ. ВПР по географии школы могут провести для обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5 классов (русский язык, математика, история, биология), 6 и 8 классов (русский язык и математика), 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика). Эти проверочные работы пройдут для всех классов в параллели. Также в обязательном порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Ученики 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам — по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике. Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

Добавим, что проводить ВПР рекомендуют на 2—4 уроках.

Выбрать даты проведения школы могут самостоятельно.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/shkolniki-v-chelyabinskoy-oblasti-pristupili-k-napisaniyu-vpr/