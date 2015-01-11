Южноуральцы смогут посетить новое пространство «Большая перемена»

Источник: Исторический парк «Россия – Моя история»Челябинск стал одним из шести городов России, где на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» было открыто пространство всероссийского конкурса «Большая перемена». В челябинском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» состоялось открытие пространства «Большая перемена». Теперь исторический парк станет местом притяжения для всех школьников Южного Урала: позволит ребятам услышать известных спикеров, стать участником самых разных форсайтов, игр, мастер-классов.С приветственными словами выступили первый заместитель губернатора Челябинской областии директор исторического парка «Россия – Моя история». А специальным гостем стал российский журналист и телеведущий, друг «Большой перемены» и парка «Россия – Моя история» –. Он провел для ребят мотивационную лекцию-практикум и рассказал, как развить в себе лидерские способности и как с помощью правильно поставленного голоса можно стать уверенным в себе человеком.Но не только интересными встречами запомнился вчерашний день. Челябинская команда «Большой перемены» приняла участие в интеллектуально-развлекательной игре «КВИЗ, плиз!». Игра прошла в режиме онлайн, в ней приняли участие команды практически из всех регионов России.В завершение дня был дан старт челленджа месяца экологии «Планета – дом каждого из нас».