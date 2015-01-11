Челябинск примет первенство и чемпионат УрФО по эстетической гимнастике

С 5 по 6 марта в Челябинске, на базе спортивно-учебного комплекса ЮУрГУ, будет проведено первенство и чемпионат Уральского федерального округа по эстетической гимнастике. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменок из Челябинска, Екатеринбурга, Каменск – Уральска, Ханты-Мансийска, Магнитогорска, Уфы и Тюмени.Состязания пройдут в следующих категориях: девочки 10-12 лет, девушки 12-14 лет, юниорки 14-16 лет.«Соревнования закрытые, гала-концерт состоится 6 марта, в 14:30. Чемпионат и первенство посетит вице-президент всероссийской Федерации эстетической гимнастики Полина Ночевнова, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер. Все мероприятия проводятся с соблюдением мер для предотвращения риска распространения COVID-19», ― сообщили в пресс-службе Федерации эстетической гимнастики Челябинской области.Организатором состязаний выступают ООО «Всероссийская федерация эстетической гимнастики», министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, ЧООО «Федерация эстетической гимнастики Челябинской области».