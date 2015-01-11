Теплоэнергетики рассказали, какими будут начисления для жителей Челябинска в ближайшие месяцы

К участию в конкурсе «ЮнГа+» приглашаются школьные и студенческие редакции, отдельные авторы и руководители изданий из России и ближних стран. Конкурс проходит в два этапа – заочная работа жюри и определение победителей в номинациях, а также очный этап с насыщенной образовательной и развлекательной программой, сообщает Молодежный ресурсный центр.

На конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. Коллективный формат включает в себя номинации: «Лучшая газета/журнал», «Лучшая рубрика», «Лучшая ТВ-программа», «Лучший выпуск новостей», «Лучшая тематическая радиопрограмма», «Лучший выпуск новостей», «Лучшее интернет-СМИ», «Лучший аккаунт СМИ в соцсетях и мессенджерах», «Лучшая видеореклама», «Лучшая графическая реклама». Весь список номинаций указан в положении о конкурсе.К участию приглашаются школьники с 1 по 11 класс, студенты ссузов, городские и районные детские и молодежные СМИ, все виды школьных средств массовой информации. Чтобы принять участие необходимо зарегистрировать СМИ и подать заявку на участие в системе до 5 марта.Все участники получат электронные сертификаты за участие, лауреаты – дипломы и мерч конкурса. Лучшие работы могут быть опубликованы в специальном номере СМИ факультета журналистики ЧелГУ «ЖурFIX» или на учебном сайте факультета Jourcsu.ru. Победители индивидуальных номинаций получат возможность бесплатно пройти стажировку: 1-8 классы – в учебных СМИ факультета журналистики ЧелГУ; 9-11 классы и студенты – в профессиональных газетах, радио- и телевизионных компаниях, на интернет-порталах.Мастер-классы, круглые столы с известными практикующими журналистами и подведение итогов конкурса состоятся 27-28 марта 2021 года в режиме онлайн.[gallery] Подробнее