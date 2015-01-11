2021-03-03YEKT09:00:00 | Губерния Финансовое положение «Завода Златоустовских металлоконструкций» удалось стабилизировать Источник: ООО «ЗЗМК»









Ситуация на ООО «ЗЗМК» находится на постоянном контроле правительства Челябинской области и лично губернатора Алексея Текслера. Из-за неплатежей заказчиков, общей неустойчивости строительной сферы и сложных экономических условий, связанных с пандемией, предприятие испытывает временную финансовую нестабильность. Образовалась задолженность по зарплате, а также по налоговым выплатам и отчислениям тепло- и энергоснабжающим организациям.В начале февраля при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области была создана рабочая группа, задача которой - определить финансово-экономическое состояние завода и разобраться в его проблемах. В нее вошли представители министерства, регионального управления Федеральной налоговой службы РФ, ООО «НОВАТЭК-Челябинск», ООО «Уралэнергосбыт» и администрации Златоустовского городского округа. Совместными усилиями они выработали список мер по преодолению напряженности.«В настоящее время ситуация на заводе не критична, многие меры уже действуют, часть проблем разрешена. Накануне мы провели на предприятии рабочую встречу, во время которой директор «ЗЗМК» Алексей Ботов в режиме прямого диалога рассказал работникам завода о текущей обстановке и планах по развитию на ближайший год», - говорит начальник управления промышленности и новых технологий областного минпрома Дмитрий Лысенко.На заводе сформирован объемный портфель заказов до конца текущего года, определен план-график поступления от заказчиков предприятия денежных средств, которые будут направляться как на расчеты с поставщиками энергоресурсов, так и на выплату заработной платы. Частично сотрудники предприятия получат ее уже на этой неделе. Кроме того, при активном содействии регионального минпрома достигнуты договоренности с УФНС и ООО «Уралэнергосбыт», задолженность перед которым также частично погашена. На стадии подписания мировое соглашение по погашению долгов перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск». «На заводе металлоконструкций трудится 370 человек. Мы предпринимаем всё возможное для помощи каждому из них, для сохранения коллектива, а также поддержания цехов и оборудования в работоспособном состоянии. У завода есть все необходимые административно-хозяйственные ресурсы для преодоления трудностей и обеспечения сотрудникам всех социальных гарантий», - уверен глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.Работа будет продолжена до полной стабилизации положения.***ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» специализируется на производстве зданий и сооружений на базе металлоконструкций. Производственная мощность предприятия составляет около 8 000 – 10 000 тонн металлоконструкций в год. Широкий спектр строительных стальных конструкций и нестандартного оборудования производства ООО «ЗЗМК» востребован в различных отраслях экономики России и у зарубежных заказчиков. Источник: ООО «ЗЗМК»Ситуация на ООО «ЗЗМК» находится на постоянном контроле правительства Челябинской области и лично губернатора Алексея Текслера. Из-за неплатежей заказчиков, общей неустойчивости строительной сферы и сложных экономических условий, связанных с пандемией, предприятие испытывает временную финансовую нестабильность. Образовалась задолженность по зарплате, а также по налоговым выплатам и отчислениям тепло- и энергоснабжающим организациям.В начале февраля при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области была создана рабочая группа, задача которой - определить финансово-экономическое состояние завода и разобраться в его проблемах. В нее вошли представители министерства, регионального управления Федеральной налоговой службы РФ, ООО «НОВАТЭК-Челябинск», ООО «Уралэнергосбыт» и администрации Златоустовского городского округа. Совместными усилиями они выработали список мер по преодолению напряженности.«В настоящее время ситуация на заводе не критична, многие меры уже действуют, часть проблем разрешена. Накануне мы провели на предприятии рабочую встречу, во время которой директор «ЗЗМК» Алексей Ботов в режиме прямого диалога рассказал работникам завода о текущей обстановке и планах по развитию на ближайший год», - говорит начальник управления промышленности и новых технологий областного минпрома.На заводе сформирован объемный портфель заказов до конца текущего года, определен план-график поступления от заказчиков предприятия денежных средств, которые будут направляться как на расчеты с поставщиками энергоресурсов, так и на выплату заработной платы. Частично сотрудники предприятия получат ее уже на этой неделе. Кроме того, при активном содействии регионального минпрома достигнуты договоренности с УФНС и ООО «Уралэнергосбыт», задолженность перед которым также частично погашена. На стадии подписания мировое соглашение по погашению долгов перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск». «На заводе металлоконструкций трудится 370 человек. Мы предпринимаем всё возможное для помощи каждому из них, для сохранения коллектива, а также поддержания цехов и оборудования в работоспособном состоянии. У завода есть все необходимые административно-хозяйственные ресурсы для преодоления трудностей и обеспечения сотрудникам всех социальных гарантий», - уверен глава Златоустовского городского округа.Работа будет продолжена до полной стабилизации положения.***ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» специализируется на производстве зданий и сооружений на базе металлоконструкций. Производственная мощность предприятия составляет около 8 000 – 10 000 тонн металлоконструкций в год. Широкий спектр строительных стальных конструкций и нестандартного оборудования производства ООО «ЗЗМК» востребован в различных отраслях экономики России и у зарубежных заказчиков. AzAzA 2021-03-03YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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