В Челябинске пройдет лыжный марафон «Золотая гора»

К участию в конкурсе «ЮнГа+» приглашаются школьные и студенческие редакции, отдельные авторы и руководители изданий из России и ближних стран. Конкурс проходит в два этапа – заочная работа жюри и определение победителей в номинациях, а также очный этап с насыщенной образовательной и развлекательной программой, сообщает Молодежный ресурсный центр. На конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. Коллективный формат включает в себя номинации: «Лучшая газета/журнал», «Лучшая рубрика», «Лучшая ТВ-программа», «Лучший выпуск новостей», «Лучшая тематическая радиопрограмма», «Лучший выпуск новостей», «Лучшее интернет-СМИ», «Лучший аккаунт СМИ в соцсетях и мессенджерах», «Лучшая видеореклама», «Лучшая графическая реклама». Весь список номинаций указан в положении о конкурсе.К участию приглашаются школьники с 1 по 11 класс, студенты ссузов, городские и районные детские и молодежные СМИ, все виды школьных средств массовой информации. Чтобы принять участие необходимо зарегистрировать СМИ и подать заявку на участие в системе до 5 марта.Все участники получат электронные сертификаты за участие, лауреаты – дипломы и мерч конкурса. Лучшие работы могут быть опубликованы в специальном номере СМИ факультета журналистики ЧелГУ «ЖурFIX» или на учебном сайте факультета Jourcsu.ru. Победители индивидуальных номинаций получат возможность бесплатно пройти стажировку: 1-8 классы – в учебных СМИ факультета журналистики ЧелГУ; 9-11 классы и студенты – в профессиональных газетах, радио- и телевизионных компаниях, на интернет-порталах.Мастер-классы, круглые столы с известными практикующими журналистами и подведение итогов конкурса состоятся 27-28 марта 2021 года в режиме онлайн.[gallery] Подробнее
Медики из Челябинской области, заразившиеся коронавирусом на работе, получили более 348,9 млн рублей страховых выплат. Двадцать две выплаты — а это более 59 млн рублей — оформлены посмертно, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Фонда социального страхования России Подробнее
Праздничные выходные жители Челябинска могут провести не только за столом, но и на лыжне. 8 марта в Центральном районе пройдет лыжный марафон «Золотая гора». Уверенные в своих силах лыжники смогут испытать себя на дистанциях 30 и 50 километров, а обычных любителей активного зимнего отдыха ждет пятикилометровая трасса.Соревнования состоятся на трассе, проложенной в лесном массиве вблизи жилого комплекса «Ньютон». Мужчинам в возрасте 18-59 лет организаторы предлагают на выбор две марафонские дистанции – 50 и 30 километров. Женщины в возрасте 18 лет и старше, а также мужчины 60+ могут пробежать тридцатикилометровку. Юношей 2003 года рождения и младше ждут на 15-километровой дистанции, девушек – на десятикилометровке. Стиль передвижения – классический. Во всех указанных группах будет проводиться награждение победителей, занявших с 1 по 3-е места (для участников предусмотрен стартовый взнос).В беспризовой категории могут выступить все желающие, пробежав 5 километров.«Мы проводим соревнования в этой березовой роще с 1997 года. Эта лыжня соединяет Тополиную аллею, ЖК «Ньютон», «Парковый-2» и Карпов пруд и просто создана прогулок, лыжных тренировок и активного отдыха! К тому же рядом мемориал «Золотая гора», знаковое место для челябинцев. В последние годы все ближе подступают новостройки, новые жилые кварталы. И есть опасение, что этот лес может не сохраниться. Поэтому мы хотим, чтобы наш марафон поддержали как можно больше горожан, местных жителей, которые в этой березовой роще гуляют, занимаются спортом. Давайте покажем, что среди этих каменных джунглей должен быть островок зелени», - говорит организатор соревнований, тренер по лыжным гонкам Александр Биушкин.По его словам, в этом году марафон «Золотая гора» проводится при поддержке администрации и главы Центрального района Виктора Ереклинцева.Лыжный марафон «Золотая гора» пройдет 8 марта, в 11:00, на трассе в лесном массиве за перекрестком улиц Академика Макеева и Героя России Родионова (Центральный район Челябинска). Все справки по телефону 8 950 741 44 44, Александр Биушкин.