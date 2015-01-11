2021-03-03YEKT11:00:00 | Губерния У дзюдоистов Златоуста появился просторный зал для тренировок Источник: пресс-служба администрации Златоуста









В Златоусте сделан большой шаг для развития дзюдо. У спортсменов появилась отличная база для проведения тренировок и соревнований. Решить многолетнюю проблему удалось решить благодаря личному участию главы округа Максима Пекарского.У секции дзюдо спортивной школы № 8 Златоуста много лет не было своего помещения для тренировок. Около сотни юных спортсменов занимались в арендованном зале, где не было достаточных условий и не хватало места для качественной организации тренировочного процесса. В конце прошлого года наставник дзюдоистов Павел Атажанов обратился к мэру с просьбой рассмотреть возможность предоставления секции отдельного помещения.«Направление развивается достаточно сильно, есть хорошие результаты. Наши дзюдоисты входят в состав сборной Челябинской области, привозят медали с соревнований различного уровня. Конечно, решили поддержать – создать ребятам условия для занятий. Думаю, и спортсмены, и тренеры, и родители довольны итогом нашей работы», – отметил Максим Пекарский.По поручению градоначальника для спортивной секции было подобрано просторное помещение, с удобными раздевалками и душевыми кабинками. Новые условия позволяют секции дзюдо увеличить количество занимающихся. А в перспективе зал может использоваться для проведения тренировочных сборов, в том числе областного формата.«Я тренирую в Златоусте с 2012 года, такой реальной, большой помощи нашей секции еще не было! Благодаря главе города произошел очень серьезный шаг вперед. В новом зале можно плодотворно распланировать тренировочный процесс. Ребята, которые показывают результат, входят в состав сборной области, могут проводить здесь столько времени, сколько им необходимо. Все это дает возможность более качественно готовить спортсменов и завоевывать больше медалей для нашего города, области, надеюсь, что и страны», – рассказал Павел Атажанов.Сейчас решается вопрос приобретения для юных дзюдоистов нового тренировочного татами и дооборудования зала необходимой мебелью и инвентарем, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.







Источник: пресс-служба администрации ЗлатоустаВ Златоусте сделан большой шаг для развития дзюдо. У спортсменов появилась отличная база для проведения тренировок и соревнований. Решить многолетнюю проблему удалось решить благодаря личному участию главы округа Максима Пекарского.У секции дзюдо спортивной школы № 8 Златоуста много лет не было своего помещения для тренировок. Около сотни юных спортсменов занимались в арендованном зале, где не было достаточных условий и не хватало места для качественной организации тренировочного процесса. В конце прошлого года наставник дзюдоистовобратился к мэру с просьбой рассмотреть возможность предоставления секции отдельного помещения.«Направление развивается достаточно сильно, есть хорошие результаты. Наши дзюдоисты входят в состав сборной Челябинской области, привозят медали с соревнований различного уровня. Конечно, решили поддержать – создать ребятам условия для занятий. Думаю, и спортсмены, и тренеры, и родители довольны итогом нашей работы», – отметил.По поручению градоначальника для спортивной секции было подобрано просторное помещение, с удобными раздевалками и душевыми кабинками. Новые условия позволяют секции дзюдо увеличить количество занимающихся. А в перспективе зал может использоваться для проведения тренировочных сборов, в том числе областного формата.«Я тренирую в Златоусте с 2012 года, такой реальной, большой помощи нашей секции еще не было! Благодаря главе города произошел очень серьезный шаг вперед. В новом зале можно плодотворно распланировать тренировочный процесс. Ребята, которые показывают результат, входят в состав сборной области, могут проводить здесь столько времени, сколько им необходимо. Все это дает возможность более качественно готовить спортсменов и завоевывать больше медалей для нашего города, области, надеюсь, что и страны», – рассказал Павел Атажанов.Сейчас решается вопрос приобретения для юных дзюдоистов нового тренировочного татами и дооборудования зала необходимой мебелью и инвентарем, сообщает пресс-служба администрации Златоуста. Источник: пресс-служба администрации Златоуста AzAzA 2021-03-03YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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