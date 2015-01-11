2021-03-03YEKT11:00:00 | Губерния Двадцать четыре студента представляют Челябинскую область в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты» Источник: пресс-служба проекта «Учитель будущего. Студенты»









В Уральском государственном педагогическим университете стартовал окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурсные испытания пройдут с 3 по 5 марта. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.Челябинскую область на конкурсе представляют 24 студента. Это учащиеся Миасского филиала Челябинского государственного университета, Озерского технологического института – филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, Уральского государственного педагогического университета, Челябинского государственного университета, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, сообщают организаторы.Конкурсантов приветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ Борис Кириллов, который поздравил их от имени полпреда Владимира Якушева и пожелал успехов и победы на финальных испытаниях конкурса.«Вот мы говорим про школу будущего. В школе всегда были, есть и будут два основных игрока, два основных актора – это учитель и ученик. Никакие инновационные технологии, а мы с вами были свидетелями этих прорывов буквально в прошлом году, в любом случае не заменят учителя. С этой точки зрения думаю, что вы прекрасно понимаете свою миссию, свою роль, которая вам принадлежит и которую вы будете реализовывать в будущем, буквально через несколько лет. Хочу еще раз вам пожелать всего самого доброго, мы гордимся вами», – отметил Борис Кириллов.От имени организаторов к участникам мероприятия с приветственным словом обратился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.«Уникальность конкурса «Учитель будущего. Студенты» в том, что он предоставляет возможность будущим учителям заявить о себе. Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который дает шанс талантливой молодежи раскрыть свой потенциал. Не случайно, главная цель конкурса – поиск, поддержка и развитие перспективных студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с педагогикой. Впереди у полуфиналистов три насыщенных конкурсных дня, вас ждут интересные задания, новые открытия, и, конечно, профессиональный рост. Уверен, конкурс станет для вас площадкой для общения, развития и получения новых навыков, которые вы сможете применить в своей будущей профессии педагога. Хочу пожелать вам развития, энергии, позитивных эмоций», – сказал Алексей Агафонов.От Уральского федерального округа в полуфинале принимают участие 92 студента, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Свердловскую область представляют 47 полуфиналистов, Челябинскую область – 24 участника, Тюменскую и Курганскую области по 8 студентов, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра – 5 участников.В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов УрФО выбрали русский язык, психологию и педагогику, метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе), историю и обществознание.Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса. Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Источник: пресс-служба проекта «Учитель будущего. Студенты»В Уральском государственном педагогическим университете стартовал окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурсные испытания пройдут с 3 по 5 марта. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.Челябинскую область на конкурсе представляют 24 студента. Это учащиеся Миасского филиала Челябинского государственного университета, Озерского технологического института – филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, Уральского государственного педагогического университета, Челябинского государственного университета, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, сообщают организаторы.Конкурсантов приветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ Борис Кириллов, который поздравил их от имени полпредаи пожелал успехов и победы на финальных испытаниях конкурса.«Вот мы говорим про школу будущего. В школе всегда были, есть и будут два основных игрока, два основных актора – это учитель и ученик. Никакие инновационные технологии, а мы с вами были свидетелями этих прорывов буквально в прошлом году, в любом случае не заменят учителя. С этой точки зрения думаю, что вы прекрасно понимаете свою миссию, свою роль, которая вам принадлежит и которую вы будете реализовывать в будущем, буквально через несколько лет. Хочу еще раз вам пожелать всего самого доброго, мы гордимся вами», – отметил.От имени организаторов к участникам мероприятия с приветственным словом обратился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.«Уникальность конкурса «Учитель будущего. Студенты» в том, что он предоставляет возможность будущим учителям заявить о себе. Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который дает шанс талантливой молодежи раскрыть свой потенциал. Не случайно, главная цель конкурса – поиск, поддержка и развитие перспективных студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с педагогикой. Впереди у полуфиналистов три насыщенных конкурсных дня, вас ждут интересные задания, новые открытия, и, конечно, профессиональный рост. Уверен, конкурс станет для вас площадкой для общения, развития и получения новых навыков, которые вы сможете применить в своей будущей профессии педагога. Хочу пожелать вам развития, энергии, позитивных эмоций», – сказал.От Уральского федерального округа в полуфинале принимают участие 92 студента, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Свердловскую область представляют 47 полуфиналистов, Челябинскую область – 24 участника, Тюменскую и Курганскую области по 8 студентов, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра – 5 участников.В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов УрФО выбрали русский язык, психологию и педагогику, метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе), историю и обществознание.Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса. Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». AzAzA 2021-03-03YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! 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