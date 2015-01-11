2021-03-03YEKT13:00:00 | Губерния Госпрограмма в действии: более 50 жителей сельских районов Южного Урала получили соцвыплаты на жилье Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области









Улучшить жилищные условия с государственной поддержкой смогут в 2021 году 52 жителя сельских муниципальных районов Южного Урала. По программе «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» социальные выплаты на покупку или строительство собственного жилья на селе получают работники аграрных предприятий, перерабатывающих производств, сельских учреждений социальной сферы, ветеринарных станций, сообщает региональный минсельхоз.Поддержку от государства на улучшение жилищных условий получат 48 сельских семей и четверо жителей сельских территорий. В региональном министерстве сельского хозяйства участникам программы комплексного развития сельских территорий — представителям 13 сельских муниципальных районов — вручили свидетельства на получение социальных выплат. На эти цели в 2021 году направлено 85,2 млн рублей (71,2 млн – из областного бюджета, 14 млн руб. — из федерального).Как отметил на торжественном вручении свидетельств заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын, социальная выплата на улучшение жилищных условий на селе остается очень востребованным инструментом господдержки.«Программа комплексного развития сельских территорий, в рамках которой осуществляется выплата, в целом направлена на создание комфортных, современных условий жизни на селе, и помощь в решении жилищного вопроса, наверное, одна из основных составляющих этой программы. Ежегодно социальные выплаты получают работники агропредприятий, фермерских хозяйств. Это позволяет укрепить, повысить кадровый потенциал регионального агрокомплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность жителей всей Челябинской области», — отметил вице-губернатор.Расчет стоимости будущего жилья получателя производится минсельхозом на основании социальной нормы, которая составляет 33 квадратных метра на одинокого получателя поддержки, 42 «квадрата» — на семью из двух человек, по 18 квадратных метров — на каждого члена семьи из трех и более человек. Стоимость единицы жилплощади устанавливается в среднем по региону на основании данных Минэкономразвития России, в текущем году на Южном Урале квадратный метр жилья на селе оценен в среднем на 33 тысячи рублей. При этом размер социальной выплаты составляет 70 процентов от расчетной стоимости нормы жилплощади. Остальные 30 процентов приходится на собственные средства получателя поддержки.Преимуществом при получении соцвыплаты пользуются работники агропромышленного комплекса, многодетные семьи, сотрудники ветеринарных организаций, обслуживающих сельхозживотных.Семья Загира Абдрахманова (на фото) из деревни Яраткулова Аргаяшского района насчитывает семь человек: именно на такое количество посчитана норма жилплощади, на которую положена соцвыплата. Это сам Загир Абдулхатович, супруга и пятеро детей. Сейчас семья размещается в маленькой квартире в доме на трех хозяев с земельным участком.«Тесно, поэтому и подали заявление на участие в программе улучшения жилищных условий. Когда старшая дочка приезжает домой на выходные, она учится в медицинском училище в Аргаяше, мама с двумя дочками спят на большом диване, две старшие девчонки на другом диване, сын здесь, я здесь, — рассказывает Загир Абдрахманов. — В Яраткулова живем с 2012 года, здесь родина жены, переехали сюда из Медиака, где я родился. Сейчас подыскиваем жилье, нам положено по программе 126 квадратных метров, хочется чтобы новое жилье соответствовало всем условиям. И чтобы у каждого была отдельная комната, и чтобы земля была. Чтобы и картошку сажать, скотину и птицу держать. У нас свой инкубатор, держим до 150 птиц, есть индоутки».В Аргаяшском районе получателями соцвыплаты стали девять семей, это работники птицефабрики, медицинских и образовательных учреждений. Загир Абдрахманов трудится механизатором в фермерском хозяйстве Камалова М.Р. Руководитель предприятия Марат Камалов отзывается о своем работнике только положительно: «Загир Абдулхатович — профессионал в своем деле, отлично знает и любит технику. В тракторах, в сельхозмашинах разбирается хорошо. Работает пятый год, знает технологию выращивания картофеля, трудится на комбайнах и тракторах от посадки до уборки. И при хранении, сортировке картофеля тоже принимает активное участие в работе. Мы, естественно, помогли Загиру оформить все необходимые документы для подачи в министерство на оформление соцвыплаты. Мы заинтересованы в таких высококвалифицированных специалистах».Фермерское хозяйство, где трудится Загир Абдрахманов, достаточно крупное в Аргаяшском районе. Постоянных специалистов здесь восемь, а в период уборки численность коллектива достигает 40 человек. Возделывают 140 гектаров картофеля и 1000 гектаров зерновых культур. И если зерновые — пшеницу, овес, гречиху реализуют на перерабатывающие предприятия Челябинской области, то картофель отправляют также и в другие регионы, в частности, в Москву и Санкт-Петербург. В хозяйстве три картофелехранилища, которые вмещают 3500 тонн. Реализация идет в течение всей зимы.Право на социальную выплату на улучшение жилищных условий имеют граждане, постоянно проживающие или изъявившие желание постоянно проживать в сельской местности. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий — это только часть программы, призванной создать комфорт, приближенный к городскому, в сельских территориях. Еще два направления программы, реализуемые в 2021 году в Челябинской области — это строительство дорог с твердым покрытием и комплексное развитие сельских агломераций. В целом на реализацию программы комплексного развития сельских территорий в Челябинской области в 2021 году будет направлено 411 млн рублей. Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской областиУлучшить жилищные условия с государственной поддержкой смогут в 2021 году 52 жителя сельских муниципальных районов Южного Урала. По программе «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» социальные выплаты на покупку или строительство собственного жилья на селе получают работники аграрных предприятий, перерабатывающих производств, сельских учреждений социальной сферы, ветеринарных станций, сообщает региональный минсельхоз.Поддержку от государства на улучшение жилищных условий получат 48 сельских семей и четверо жителей сельских территорий. В региональном министерстве сельского хозяйства участникам программы комплексного развития сельских территорий — представителям 13 сельских муниципальных районов — вручили свидетельства на получение социальных выплат. На эти цели в 2021 году направлено 85,2 млн рублей (71,2 млн – из областного бюджета, 14 млн руб. — из федерального).Как отметил на торжественном вручении свидетельств заместитель губернатора Челябинской области, социальная выплата на улучшение жилищных условий на селе остается очень востребованным инструментом господдержки.«Программа комплексного развития сельских территорий, в рамках которой осуществляется выплата, в целом направлена на создание комфортных, современных условий жизни на селе, и помощь в решении жилищного вопроса, наверное, одна из основных составляющих этой программы. Ежегодно социальные выплаты получают работники агропредприятий, фермерских хозяйств. Это позволяет укрепить, повысить кадровый потенциал регионального агрокомплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность жителей всей Челябинской области», — отметил вице-губернатор.Расчет стоимости будущего жилья получателя производится минсельхозом на основании социальной нормы, которая составляет 33 квадратных метра на одинокого получателя поддержки, 42 «квадрата» — на семью из двух человек, по 18 квадратных метров — на каждого члена семьи из трех и более человек. Стоимость единицы жилплощади устанавливается в среднем по региону на основании данных Минэкономразвития России, в текущем году на Южном Урале квадратный метр жилья на селе оценен в среднем на 33 тысячи рублей. При этом размер социальной выплаты составляет 70 процентов от расчетной стоимости нормы жилплощади. Остальные 30 процентов приходится на собственные средства получателя поддержки.Преимуществом при получении соцвыплаты пользуются работники агропромышленного комплекса, многодетные семьи, сотрудники ветеринарных организаций, обслуживающих сельхозживотных.Семья(на фото) из деревни Яраткулова Аргаяшского района насчитывает семь человек: именно на такое количество посчитана норма жилплощади, на которую положена соцвыплата. Это сам Загир Абдулхатович, супруга и пятеро детей. Сейчас семья размещается в маленькой квартире в доме на трех хозяев с земельным участком.«Тесно, поэтому и подали заявление на участие в программе улучшения жилищных условий. Когда старшая дочка приезжает домой на выходные, она учится в медицинском училище в Аргаяше, мама с двумя дочками спят на большом диване, две старшие девчонки на другом диване, сын здесь, я здесь, — рассказывает Загир Абдрахманов. — В Яраткулова живем с 2012 года, здесь родина жены, переехали сюда из Медиака, где я родился. Сейчас подыскиваем жилье, нам положено по программе 126 квадратных метров, хочется чтобы новое жилье соответствовало всем условиям. И чтобы у каждого была отдельная комната, и чтобы земля была. Чтобы и картошку сажать, скотину и птицу держать. У нас свой инкубатор, держим до 150 птиц, есть индоутки».В Аргаяшском районе получателями соцвыплаты стали девять семей, это работники птицефабрики, медицинских и образовательных учреждений. Загир Абдрахманов трудится механизатором в фермерском хозяйстве Камалова М.Р. Руководитель предприятияотзывается о своем работнике только положительно: «Загир Абдулхатович — профессионал в своем деле, отлично знает и любит технику. В тракторах, в сельхозмашинах разбирается хорошо. Работает пятый год, знает технологию выращивания картофеля, трудится на комбайнах и тракторах от посадки до уборки. И при хранении, сортировке картофеля тоже принимает активное участие в работе. Мы, естественно, помогли Загиру оформить все необходимые документы для подачи в министерство на оформление соцвыплаты. Мы заинтересованы в таких высококвалифицированных специалистах».Фермерское хозяйство, где трудится Загир Абдрахманов, достаточно крупное в Аргаяшском районе. Постоянных специалистов здесь восемь, а в период уборки численность коллектива достигает 40 человек. Возделывают 140 гектаров картофеля и 1000 гектаров зерновых культур. И если зерновые — пшеницу, овес, гречиху реализуют на перерабатывающие предприятия Челябинской области, то картофель отправляют также и в другие регионы, в частности, в Москву и Санкт-Петербург. В хозяйстве три картофелехранилища, которые вмещают 3500 тонн. Реализация идет в течение всей зимы.Право на социальную выплату на улучшение жилищных условий имеют граждане, постоянно проживающие или изъявившие желание постоянно проживать в сельской местности. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий — это только часть программы, призванной создать комфорт, приближенный к городскому, в сельских территориях. Еще два направления программы, реализуемые в 2021 году в Челябинской области — это строительство дорог с твердым покрытием и комплексное развитие сельских агломераций. В целом на реализацию программы комплексного развития сельских территорий в Челябинской области в 2021 году будет направлено 411 млн рублей. AzAzA 2021-03-03YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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