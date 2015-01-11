2021-03-03YEKT13:00:00 | Губерния Отделению трансфузиологии Челябинской областной больницы исполнилось 50 лет Источник: пресс-служба ЧОКБ









Отделение трансфузиологии Челябинской областной клинической больницы открылось в 1971 году. До тех пор в ЧОКБ работал пункт переливания крови. За полвека из добытчиков донорской крови специалисты отделения превратились в главных экспертов по всем вопросам, связанным с трансфузиологией. Без консультации с ними сегодня не проводится ни одно хирургическое вмешательство или лечение гематологических пациентов. Отделение круглосуточно обеспечивает больницу препаратами крови и консультирует каждого пациента, которому требуется переливание.«На сегодняшний день мы переливаем огромные объемы компонентов крови. Спасибо станции переливания крови, огромное спасибо донорам. Даже в тяжелое время эпидемии наша больница ни разу не отменила операционные дни», – рассказала заведующая отделением трансфузиологии ЧОКБ Ольга Ефремова.С каждым годом улучшаются компоненты крови. За прошлый год в ЧОКБ перелили 80% фильтрованных (лейкоредуцированных) компонентов, что существенно улучшает показатели безопасности для пациентов. Это позволяет избежать осложнений и негативных реакций на переливание. За качество компонентов отвечает Челябинская областная станция переливания крови.«Сотрудничаем мы достаточно активно, притом отделение трансфузиологии ЧОКБ является, безусловно, самым грамотным потребителем компонентов крови, которые мы заготавливаем и выпускаем. Грамотность выражается в индивидуальном подходе и коллегиальных решениях о каждом проведении трансфузии», – отметил главный врач ЧОСПК Анатолий Крохин.Любая трансфузия происходит с учетом коагулограммы, тромбоэластограммы. Это лабораторные исследования, определяющие состав крови и наличие в нем жизненно важных компонентов. В каждом случае составляется трансфузиологический план. Совместно с лечащими врачами обсуждается анамнез пациента, учитываются противопоказания, аллергии и состояние организма. Только после этого принимается совместное решение, что и в каком количестве необходимо переливать.«Переливание крови – это операция пересадки органа, только этот орган жидкий. И чем он сохраннее, тем он лучше работает. Смысл переливания – не восполнение объема. Объем можно восполнить любым плазмозаменителем. Живую клетку пересаживают, чтобы она работала. Если это эритроцит, то его задача – переносить кислород, если тромбоцит – участвовать в процессе свертывания», – трансфузиолог, анестезиолог-реаниматолог, ветеран ЧОКБ Надежда Овчинникова.За полвека значительно изменился не только подход к процессу переливания, но и материально-техническое оснащение отделения. Служба оснащена специализированными холодильными системами, тромбомиксером и аппаратом для размораживания плазмы. От своевременных и грамотных действий отделения зависят отделение гематологии, пять реанимаций и все хирургические подразделения. С развитием которых усложняется и деятельность трансфузиологов. К примеру, недавно, в ЧОКБ выполнили первую аутотрансплантацию костного мозга. В планах – донорская пересадка стволовых клеток. Источник: пресс-служба ЧОКБОтделение трансфузиологии Челябинской областной клинической больницы открылось в 1971 году. До тех пор в ЧОКБ работал пункт переливания крови. За полвека из добытчиков донорской крови специалисты отделения превратились в главных экспертов по всем вопросам, связанным с трансфузиологией. Без консультации с ними сегодня не проводится ни одно хирургическое вмешательство или лечение гематологических пациентов. Отделение круглосуточно обеспечивает больницу препаратами крови и консультирует каждого пациента, которому требуется переливание.«На сегодняшний день мы переливаем огромные объемы компонентов крови. Спасибо станции переливания крови, огромное спасибо донорам. Даже в тяжелое время эпидемии наша больница ни разу не отменила операционные дни», – рассказала заведующая отделением трансфузиологии ЧОКБ.С каждым годом улучшаются компоненты крови. За прошлый год в ЧОКБ перелили 80% фильтрованных (лейкоредуцированных) компонентов, что существенно улучшает показатели безопасности для пациентов. Это позволяет избежать осложнений и негативных реакций на переливание. За качество компонентов отвечает Челябинская областная станция переливания крови.«Сотрудничаем мы достаточно активно, притом отделение трансфузиологии ЧОКБ является, безусловно, самым грамотным потребителем компонентов крови, которые мы заготавливаем и выпускаем. Грамотность выражается в индивидуальном подходе и коллегиальных решениях о каждом проведении трансфузии», – отметил главный врач ЧОСПК.Любая трансфузия происходит с учетом коагулограммы, тромбоэластограммы. Это лабораторные исследования, определяющие состав крови и наличие в нем жизненно важных компонентов. В каждом случае составляется трансфузиологический план. Совместно с лечащими врачами обсуждается анамнез пациента, учитываются противопоказания, аллергии и состояние организма. Только после этого принимается совместное решение, что и в каком количестве необходимо переливать.«Переливание крови – это операция пересадки органа, только этот орган жидкий. И чем он сохраннее, тем он лучше работает. Смысл переливания – не восполнение объема. Объем можно восполнить любым плазмозаменителем. Живую клетку пересаживают, чтобы она работала. Если это эритроцит, то его задача – переносить кислород, если тромбоцит – участвовать в процессе свертывания», – трансфузиолог, анестезиолог-реаниматолог, ветеран ЧОКБ.За полвека значительно изменился не только подход к процессу переливания, но и материально-техническое оснащение отделения. Служба оснащена специализированными холодильными системами, тромбомиксером и аппаратом для размораживания плазмы. От своевременных и грамотных действий отделения зависят отделение гематологии, пять реанимаций и все хирургические подразделения. С развитием которых усложняется и деятельность трансфузиологов. К примеру, недавно, в ЧОКБ выполнили первую аутотрансплантацию костного мозга. В планах – донорская пересадка стволовых клеток. AzAzA 2021-03-03YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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