Выплаты по маткапиталу в Челябинской области будут выдавать только по обращению

Со 2 марта перестает действовать временный порядок продления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала – он вводился в прошлом году из-за распространения коронавируса.

Теперь эти выплаты вновь будут продлеваться только по заявлению, которое можно направить в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, а также подать лично в любую клиентскую службу управления ПФР или МФЦ.

Ежемесячная выплата из средств маткапитала предоставляется семье до тех пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Каждый период выплат при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком одного года или двух лет владельцу сертификата необходимо обратиться с заявлением в управление ПФР. При этом право на выплату имеют семьи, у которых ежемесячный доход не превышает величину двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

«Обращаем внимание, что с 2021 года управления ПФР самостоятельно собирают сведения о доходах каждого заявителя. Указанная информация аккумулируется из информационных систем ПФР, Единой информационной системы социального обеспечения и системы межведомственного взаимодействия, куда поступают данные Федеральной налоговой службы. Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если в семье есть получатели стипендии, гранта и других выплат научного или учебного заведения». – пояснили в Пенсионном фонде.

С 2021 года в Челябинской области размер ежемесячной выплаты вырос и составляет 11 тыс. 694 рубля.

Ранее получение ежемесячных выплат, срок предоставления которых истекал с апреля прошлого года по 1 марта 2021 года, были автоматически продлены ПФР на новый срок.

https://dostup1.ru/society/Vyplaty-po-matkapitalu-v-Chelyabinskoy-oblasti-budut-vydavat-tolko-po-obrascheniyu_134815.html