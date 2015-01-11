Задержан директор: в аэропорт Челябинска нагрянули силовики

Громкое задержание в южноуральской столице. Сотрудники правоохранительных органов пришли к директору аэропорта Челябинска Андрею Осипову.

Силовики нагрянули в воздушную гавань сегодня днем, 3 марта. В кабинетах проводятся обыски. Информацию о том, что проводятся оперативно-следственные мероприятия подтвердили в региональном управлении Федеральной службы безопасности. По предварительным данным, руководителя аэропорта подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

По некоторым сведениям, на допрос, помимо директора, доставлены еще несколько сотрудников административного блока аэропорта, отвечающие в том числе за автотранспорт и технику безопасности. Мы следим за развитием событий.

Напомним, Андрей Осипова возглавил челябинский аэропорт осенью 2019 года.

Добавим, что это уже не первое громкое задержание в Челябинске за последнее время. Так, в феврале по подозрению в получении взятки был арестован вице-мэр города Олег Извеков.

https://www.cheltv.ru/zaderzhan-direktor-v-aeroport/