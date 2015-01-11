Избирательная комиссия Челябинской области одной из первых начала массовую вакцинацию от COVID-19

Источник: Юлия Боровикова, "Вечерний Челябинск"Избирательная комиссия Челябинской области в рамках подготовки к выборам депутатов государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации проводит ряд плановых мероприятий. 3 марта избирком Челябинской области провел совещание в формате ВКС с членами территориальных и участковых избирательных комиссий. Один из ключевых вопросов совещания – вакцинирование от COVID-19 в преддверии нового электорального цикла.На совещании присутствовали председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Владимирович Обертас, и.о. заместителя министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Петровна Колчинская, члены и сотрудники аппарата областного Избиркома.Председатель избирательной комиссии Сергей Обертас обратил внимание, что удобнее всего записаться на процедуру вакцинирования через ЕПГУ. Он рассказал, что на данный момент собираются пройти вакцинацию более 80 членов территориальных избирательных комиссией (ТИК) и более 2 100 членов участковых избирательных комиссий (УИК). Многие из них записались на процедуру через портал Госуслуг.«Мы активно включились в работу после рекомендации Губернатора Челябинской области и обращения Минздрава. У нас более 21 тысяч членов избирательных комиссий, около 1500 уже вакцинировалось. До июня мы постараемся обеспечить процедуру вакцинирования для всех членов УИК и ТИК, с помощью портала Госуслуг», – сообщил.И.о. заместителя министра здравоохранения Татьяна Петровна рассказала о рекомендациях и основных противопоказаниях вакцинации, подробно ответила на вопросы.