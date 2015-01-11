Златоустовский лыжник стал обладателем Кубка России в общем зачете

В Сыктывкаре накануне завершился финал Кубка России по лыжным гонкам. Златоустовский лыжник Владислав Вечканов стал обладателем Кубка России в общем зачете. Также южноуралец занял первое место в общем зачете в дисциплине спринт и третье место - в дистанционных гонках.Воспитанник тренера Владимира Котова успешно выступал на всех этапах Кубка. В копилке Владислава Вечканова серебро в спринте с первого и второго кубковых этапов и серебро в персьюте на 15 км. По сумме очков, набранных на всех этапах Кубка, подводится общий итог, который оказался отличным завершением сезона 2020-2021 года для нашего земляка и его тренера.«Превосходный, очень серьезный результат. Впервые в истории лыжного спорта Златоуста. Очень рад и горд за Влада. Его отличает не только талант, но и огромное трудолюбие, дисциплина и спортивный характер. Это всегда залог успеха. Поздравляю нашего лыжника и его тренера Владимира Семеновича Котова. Желаю двигаться только вперед, к новым победам», – написал в своем аккаунте в Instagram глава Златоуста Максим Пекарский.По материалам пресс-службы администрации Златоуста.