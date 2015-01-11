Студенческие отряды Челябинской области подвели итоги добровольческой акции «Уральский десант»

Ребята собрались в кинотеатре «Знамя» и поделились эмоциями с выездов. Молодежь показала любимые выступления из своей программы, а также были названы лучшие бойцы отрядов Уральского десанта.Областная добровольческая гражданско-патриотическая акция «Уральский десант» прошла на территории Челябинской области в 3 раз. Более 120 человек в составе 6-ти отрядовпроводили социально-значимые мероприятия в деревнях и поселках Южного Урала.Так, более 4000 детей стали участниками мастер-классов, профориентационных занятий и спортивных состязаний. Добровольцы убрали снег на территории более 20 мемориалов и памятников, а также оказали шефскую помощь 90пожилым гражданам. Активисты показывали концертную программу для жителей поселков – всего на территории области состоялось более 25 таких выступлений.«Я рада, что получилось провести акцию в полном формате – каждый отряд смог выехать в муниципальное образование, где их труд был действительно нужен, важен. Ребят там ждали. У акции есть большие перспективы в развитии, есть потребность в увеличении количества отрядов и добровольцев в целом, чтобы охватить как можно больше муниципальных районов», – комментирует координатор акции Марина Сазонова.По итогам сезона 2021 лучшими бойцами стали: Полина Воронина (отряд «Explosion»), Иван Торгашев (отряд «Ледяные львы»), Милена Миндибаева (отряд «Полярная сова»), Валерия Резникова (отряд «Наследие»), Анастасия Возчикова (отряд «Снегирь») и Светлана Баранова (отряд «Айсберг»). Добровольцы награждены грамотами и памятными призами. Также все бойцы отрядов Уральского десанта получили сертификат участника и наклейки.Отметим, что в городе Озерске также были награждены отличившиеся участники акции «Уральский десант» в рамках закрытия Зимнего этапа студенческой стройки «Мирный атом».7 муниципальных районов региона приняли участие в данной акции: Нязепетровский, Чесменский, Уйский, Кунашакский, Сосновский районы, Кыштымский и Озерский городские округа.Ребята по приезду в Челябинск расслабляться не стали – они помогали пожилым людям с уборкой снега в «своих домах».Проект реализовался при поддержке правительства Челябинской области с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного «Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала».